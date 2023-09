'God Save the Queen' regala un viaje a través del tiempo a hermosillenses

El concierto de la banda argentina logró que los asistentes se sintieran como si estuvieran en un verdadero concierto de Queen.

La banda argentina God Save the Queen, llevó a los hermosillenses en un viaje a través del tiempo, recordando los icónicos éxitos de la banda Queen, desde 1973 hasta su último álbum, 'Made in Heaven', lanzado en 1995.

Este espectáculo especial es parte de su Tour 2023, con el cual celebran 20 años de ser un tributo a Queen.

El mágico viaje musical comenzó a las 23:00 horas en el Parque La Ruina con la emblemática canción 'One Vision', desencadenando una ola de emoción y gritos entre la multitud de fanáticos reunidos.

Pablo Padín, el carismático vocalista de la banda, saludó al público hermosillense con entusiasmo: "Hola Hermosillo, ¿cómo están? ¿están listos?" Mientras vestía el icónico atuendo de la portada del disco 'Live at Wembley '86', antes de continuar con la interpretación de 'Under Pressure'.

En la primera fila, se encontraba Emmanuel Quiroz Ramos, un joven fan de 19 años con un objetivo claro: que el tributo le autografiara dos figuras coleccionables de Sonic y Shazam.

"En la película de Sonic, cuando está paseando en una tortuga, suena la canción 'Don't Stop Me Now', y en la película de Shazam, también suena la misma canción cuando está probando sus poderes. Fueron mis mejores elecciones" , explicó felizmente.

A lo largo del espectáculo, Pablo se transformó en varias ocasiones para personificar al inolvidable Freddy Mercury, uno de los vestuarios más memorables fue el que usó durante la interpretación de la canción 'I Want to Break Free'.

Las canciones más coreadas de la noche incluyeron 'Another One Bites the Dust', 'Somebody to Love', 'I Want to Break Free' y, por supuesto, himnos inmortales como 'Bohemian Rhapsody', 'We Are the Champions' y 'We Will Rock You'.

Viven una gran experiencia

Algunos de los fanáticos presentes ya habían disfrutado de las actuaciones de esta banda tributo y no quisieron perderse este espectáculo en Hermosillo.

"Hemos visto a este grupo en otras ciudades y vale la pena" , compartió Héctor Nogales, originario de Puebla y actual residente reciente desde hace 5 meses junto a su esposa.

"La última vez que vimos a este grupo fue hace 7 años en San Luis Potosí, nos encanta. La voz de Pablo es sorprendentemente similar a la de Freddy Mercury, y el espectáculo es impresionante. Los movimientos que hace en el escenario son casi idénticos" , destacó Lili Reyes.

Cuando los fans pensaban que el concierto había llegado a su fin alrededor de las 00:12 horas del día viernes, el grupo los sorprendió al regresar al escenario para interpretar 'Don't Stop Me Now'.

La noche llegó a su fin a las 00:26 horas con la canción 'Show must go on' y mientras la banda se despedía, expresó su profundo agradecimiento a todos por ser parte de este momento inolvidable.