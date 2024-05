Gabito Ballesteros estrena ‘The GB’, su primer álbum discográfico

El lanzamiento llega tras una larga espera de aproximadamente ocho meses, durante los cuales sus seguidores popularizaron varios de los temas ahora oficialmente estrenados.

El artista sonorense Gabriel Ballesteros Abril, conocido en el medio artístico como ‘Gabito Ballesteros’, ha lanzado hoy su primer álbum discográfico titulado 'The GB' bajo el sello de Los CT, empresa propiedad del también sonorense Natanael Cano.

Este álbum, compuesto por 22 temas musicales, ofrece una propuesta nueva y fresca en el género de los corridos tumbados. Incluye importantes colaboraciones con artistas reconocidos, sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

Entre los colaboradores destacados se encuentran Natanael Cano, Peso Pluma, Junior H, Blessed, Fuerza Regida, Adriel Favela y Chino Pacas. Sin embargo, las mayores sorpresas del álbum son las colaboraciones con Kenia Os, con quien se le ha vinculado sentimentalmente, y Domelipa, una influencer popular en plataformas como TikTok.

El lanzamiento de 'The GB' llega tras una larga espera de aproximadamente ocho meses, durante los cuales sus seguidores popularizaron varios de los temas ahora oficialmente estrenados, como ‘Sad loqueron’, 'Rococo’ y ‘Cuento de Hadas’. También incluye sencillos previamente lanzados y que han alcanzado gran popularidad en plataformas digitales, tales como 'Lou Lou' y 'El Boss', ambos a dueto con Natanael Cano, y el cover de ‘A Puro Dolor’ de Son by Four, que ha acumulado un gran número de reproducciones.

¿Quién es Gabito Ballesteros?

Nacido el 23 de julio de 1999 en Cumpas, Sonora, Gabito Ballesteros inició su carrera musical de la mano de Natanael Cano, quien lo firmó en su disquera Los CT. Ha ganado popularidad por sus grandes colaboraciones con importantes figuras del movimiento de los corridos tumbados, tales como ‘AMG’ con Peso Pluma y Natanael Cano, y ‘Lady Gaga’ con Junior H y Peso Pluma.

Su primer sencillo, 'El Chamán', acumula más de 67 millones de reproducciones en Spotify.

Triunfó en Casa

El pasado 3 de mayo, Gabito Ballesteros se presentó por primera vez en el Palenque de la ExpoGan Sonora con dos shows: uno para menores de edad y otro para mayores de 18 años. Ambas presentaciones fueron un éxito total, incluso, con boletos agotados. El cumpense ofreció un espectáculo de primera, acompañado de norteño, banda y los sonidos característicos de los corridos tumbados, ante un público entregado que coreó sus más exitosos temas.

El lanzamiento de 'The GB' marca un hito en la carrera de Gabito Ballesteros, consolidándolo como una de las figuras emergentes más importantes del género en México.