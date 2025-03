El Parque la Ruina recibió a una de las bandas tributo más reconocidas: Smile of Queen.

La magia de Queen y de Freddie Mercury se hicieron presentes la noche del jueves en Hermosillo: el Parque la Ruina recibió a una de las bandas tributo más reconocidas: Smile of Queen. Desde las 10 de la noche los clásicos de los setentas pusieron el tono para una velada inolvidable.

Las butacas llenas, sobre todo aquellas cercanas al escenario, fueron testigo de la interpretación de una de las piezas que trascendieron el género y las generaciones a ritmo de aplausos y desplantes en el piso: 'We will rock you' fue una de las primeras propuestas de la banda en la capital de Sonora.

Pronto los deseos del público local se vieron simbolizados por la ejecución de 'I want it all', que a cargo del reconocido mejor tributo a la banda inglesa de todo México, encendió los ánimos en la zona centro de la ciudad capital.

Te puede interesar Julio Preciado y ‘El Coyote’ se presentarán en Hermosillo

El evento, dedicado al público mayor de edad debido a la venta de bebidas alcohólicas, fue la primera ocasión en que Smile of Queen visitó la ciudad, con lo que comenzó una relación que promete alegrías y entretenimiento fuera de este tiempo.

Las horas de música no bastaron para agotar el repertorio de una de las bandas más icónicas de habla inglesa, por lo que el espectáculo que puso a cantar y bailar a distintas generaciones terminó con la expectativa de un pronto reencuentro. Freddie Mercury, así, reafirmó su reinado en Sonora a través de SOQ.