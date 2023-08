Flans y Pandora traen su fiesta a Hermosillo

El concierto tendrá lugar en el Palenque de la Expo Gan.

Una gran fiesta con los mejores temas del recuerdo traerán a Hermosillo Flans y Pandora, quienes presentarán su Inesperado Tour en el palenque de la Expo Gan el próximo 9 de diciembre.

Ilse, Mimí, Isabel, Mayte y Fernanda han declarado en presentaciones previas que están felices debido a que este encuentro de grupos les ha permitido cantar en la mayoría de los conciertos con casa llena.

Temas como 'Bazar' 'No controles' y 'Me he enamorado de un fan', serán incluidos por parte de la banda pop, mientras que el romanticismo de Pandora se hará presente a través de temas como 'Cómo te mi amor' y 'Cuando no estás conmigo'.

Aunque faltan varios meses para el evento, los promotores del show dieron a conocer que los boletos ya están a la venta en físico en Hotel Araiza y La Onda Latina, así como en el sitio www.boletito.com.

“Los invitamos a comprar su boleto con anticipación, para que puedan tener los mejores lugares ”, aseguraron por parte de la organización.

También se comentó que la decisión de hacerlo en el recinto ubicado dentro de la Expo Gan fue para que la velada musical se llevara a cabo en un lugar cerrado y la gente disfrutara del espectáculo sin preocuparse por por el frío clima de ese mes.

“ Queremos que la gente la pase bien, disfrute el show y no se preocupe por el frío ”, comentaron por parte del staff.

Precio de boletos

VIP - $2,750

Diamante - $1,870

Oro - $1,320

Preferente - $880

General - $495 pesos

Cabe destacar que es un concierto con entrada sólo para mayores de edad con credencial.

Traerán sorpresas

En entrevista previa y para agradecer el apoyo del público a esta gira, las dos agrupaciones de la balada-pop de los 80, dieron a conocer que esperan grabar canciones nuevas que se sumen a esos éxitos que la gente corea con fuerza en los conciertos.

Luego de su visita a Hermosillo, tienen programado visitar Estados Unidos para marzo, abril y mayo del 2024.