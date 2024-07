FOTOS: Pepe Aguilar felicita a Ángela Aguilar y Christian Nodal por su boda

El patriarca de la Dinastía Aguilar rompió el silencio tras el casamiento de su hija menor con el cantante sonorense

Pepe Aguilar rompió el silencio y publicó las primeras fotos de la boda de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal.

Por medio de Instagram, el jefe de la Dinastía Aguilar compartió un emotivo mensaje dirigido a los recién casados donde los felicitaba por esta nueva etapa de su vida.

" Queridos Angela y Christian: Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camind a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, Incluso igual de importante que el amor ", comienza el texto de Pepe Aguilar.

El cantante de "Miedo" y "Por mujeres como tú" aconsejó a la pareja para que puedan enfrentar los desafíos que les esperan en su camino como un matrimonio.

" En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente: En toda relación duradera, el amor es 'esencial' y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno, aunque de entrada les digo, el desafío más grande (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel PERSONAL. EI reto más complejo, ¡VIVE en ustedes mismos! ", continúa el comunicado.

" Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga... EN SÍ MISMOS ".

Y con 27 años de matrimonio con Aneliz Álvarez, Pepe Aguilar les enfatizó a su hija y yerno que deben prepararse para enfrentar los problemas que pueden venir, sobretodo por ser una pareja joven y de figuras públicas.

" Yo también he estado en su lugar. Y ya de todo ha pasado. Y después de 27 años con mi esposa les digo: No hay principio sencillo. Pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, Aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. ¡TODO ES POSIBLE !", publicó.

En su mensaje, les pide recordar siempre lo que vale la pena como el amor verdadero, cuidarse entre sí y tratarse con responsabilidad y respeto.

" Deseo de corazón que su amor sea uno de esos. De esos que valen la pena, de esos que hacen sentido. Brindo por su felicidad……y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero. Responsabilidad y respeto. Muchísimas felicidades ", finalizó Aguilar.

En las imágenes compartidas, se ve a los recién casados acompañados de sus familiares: Christian junto a su mamá Cristina Nodal y su hermana Amely Nodal; y Ángela con su padre Pepe Aguilar, su mamá Aneliz Álvarez y sus hermanos Leonardo y José Emiliano. Además, en las fotos también aparecen Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, quienes fungieron como testigos de la boda por parte de Christian Nodal.