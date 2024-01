Filtran 'tiradera' de Belinda a Nodal en su nuevo tema 'Cactus'

Pistas sobre el material del nuevo sencillo han dejado en incertidumbre a los fans de la cantante, pues utiliza referencias que se identifican con su ex, Christian Nodal.

La cantante se encuentra en tendencia desde el pasado 24 de enero, pues dio un adelanto de 'Cactus', su primer sencillo tras 10 años de inactividad en la industria musical, la manera en la cual debutará en su nueva disquera internacional el próximo 31 de enero y ya fue filtrada.

¿Engaño o tiradera?

La incertidumbre entre los internautas se hace presente, pues se han dividido en en dos versiones, algunos tienen las sospechas que el nuevo tema será dedicado a su anterior polémica relación con Christian Nodal.

Las pistas han dejado a la expectativa, pues, la imagen y videos del cantante del regional mexicano se han distinguido por el color verde, añadiendo la temática forajida que maneja en su último álbum, por ello, los fans de Belinda atribuyen que será una 'tiradera' a su ex, dado que ha utilizado varios de estos iconos en la publicidad de su sencillo.

Por otro lado, se ha comentado en redes que 'Beli' estaría dedicando el tema a su renacer como cantante, puesto que hace 10 años que no lanzaba un nuevo álbum, adjudicando esta idea por al uso de las palabras: “renace, crece y florece” como descripción en Instagram.

La hora de la verdad, se filtró 'Cactus'

Fue la influencer conocida en Instagram como 'Chamonic', la cual se dedica a difundir noticias de espectáculos, tuvo acceso a la nueva canción de la artista y la filtró.

Belinda lo había dado a entender, el tema trata de un corrido tumbado en el que habla de desamor y cuenta a detalle cómo fue que vivió la separación con el intérprete de 'Botella tras botella'.

''Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará'' , se escucha al inicio de la canción.

Una de las referencias más claras a Nodal es donde Belinda habla sobre el tatuaje de sus ojos que se hizo el sonorense: “Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k...No fuiste lo que espere de ti, carajo como me hiciste sufrir... De que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros... Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui", dice una parte de la canción.

La filtración no fue del agrado de los seguidores de la cantante y le llegaron bastantes críticas a la influencer por no respetar el trabajo de los demás, a lo que 'Chamonic' se tomó con humor los comentarios y respondió en sus historias de Instagram: "si supieran quién la mandó se les cae la persona del pedestal" .