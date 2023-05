Isaac Montijo cautiva con la música de sus raíces

La fusión de la música tradicional indígena con la música contemporánea, la danza Yaqui, el vestuario típico fusionado con un toque de sombrero, no dejan de lado esa otra influencia que Isaac cultiva como buen interprete de silencios y sonidos.

Este joven talento tiene mucho que ofrecer al mundo desde su cultura indígena. En la presentación que ofreció en la Plaza Bicentenario con el programa Julla An’nia (Espíritu del Monte, Nuestra Madre Tierra) engalanó la noche de los cerros con un show que funde canciones y frases Yaqui y Mayo, dándoles un sentimiento y sentido cultural universal a través de la música.

En su espectáculo fusionó con géneros como salsa, cumbia, mariachi, rap, son cubano, norteño, country, ska y jazz con sonidos, cantos y danza indígena. Sin duda su performance es de los más originales que han pasado por los escenarios de las Fiestas del Pitic, precisamente porque muestra ese punto de equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo, que también caracteriza a nuestra ciudad.

"Mi familia formaba parte de una religión donde se acostumbra dar gracias a Dios por medio de la música. No fue en una academia, fue en el núcleo familiar donde tuve la mayor influencia. No decidí comenzar a cantar mucho menos una obligación si no que esto formo parte de mi educación desde pequeño.", comentó.

Pero comenta que fue en la universidad, en el Itson, en la carrera Gestión de las Artes dónde se entregó a la música de lleno; sentó a sus padres y les confesó que la música era su camino de vida. A partir de ahí fue una entrega que ya había comenzado desde siempre, desde la guitarra de su padre Emigdio Valenzuela, quien además lo acercó al mundo de los acordes musicales y la lengua mayo.

Es chivero de corazón, comenta, porque no pierde ese vínculo con la raíz vital. Creció entre sonidos rurales, y como tal conserva esa humildad campechana de su pueblo natal: Los Guayos, que todavía visita con bastante frecuencia, porque en esos caminos de tierra su música se refresca.

Las piezas que interpretó fueron

"Lobo Estepario" (Rock / Country), "Trigueñita hermosa" (Funk), "Tus ojos" (Reggae), "El coyote de barrio" (Ska), "El gallo" (Son latino)

"Tu tierra" (Son cubano), "Arrúllate conmigo" (Son / Mariachi), "Te esperaré" (Balada pop), "México" (Balada pop / Mariachi), "Dime Dime" (Cumbia), "La cora seca" (Cumbia).

Con un fuerte lazo con Jamaica, la tierra de Bob Marley, Isaac Montijo se deslumbra por el mar isleño, la cultura del reggae, la fusión de tambores africanos, y por la rítmica de los sonidos caribeños. Por esta razón visita esa tierra, y graba con músicos de alto vuelo que fueron integrantes del grupo del mismísimo padre del reggae.

En esta edición vino a robarse un puñito más de seguidores, como confesó entre carcajadas en la conferencia que ofreció a los medios de comunicación; ya son varias las personas que lo esperaban gracias a su participación muy bien recibida en la edición pasada de las fiestas.