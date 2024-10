Natanael Cano, Charli XCX y Tyler The Creator en el Festival Axe Ceremonia 2025

El festival se llevará a cabo en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

Este 21 de octubre, el Festival Axe Ceremonia 2025 reveló su cartel oficial, y los nombres no decepcionaron en absoluto, con artistas destacados como Natanael Cano y Nathy Peluso en el evento.

Charli XCX y Tyler, the Creator también forman parte de las atracciones principales, trayendo consigo una mezcla única de pop alternativo y rap que promete encender al público.

Asimismo, se dieron a conocer las fechas en que se llevará a cabo el festival: el evento tendrá lugar en el Parque Bicentenario el fin de semana del 5 y 6 de abril del próximo año.

La preventa de boletos para tarjetahabientes de Citibanamex comenzará el miércoles 23 de octubre a las 14:00 horas, mientras que la venta general estará disponible al día siguiente.

El poder de la manifestación existe ¡Conozcan el cartel completo de AXE Ceremonia 2025! Nos vemos el 5 y 6 de abril en el Parque Bicentenario.#PreventaCitibanamex 22 de octubre a partir de las 14:00 hrs. https://t.co/mWvaxA33mW pic.twitter.com/z0VEWLTNwP — AXE Ceremonia (@AXECeremonia) October 21, 2024

Las apuestas del Festival Axe Ceremonia

Charli XCX, la cantante y compositora británica, ha ganado una gran popularidad con su último álbum 'Brat', el cual refleja un estilo de vida desordenado pero genuino. Si alguna vez has escuchado el término brat (que significa 'malcriado'), esa es la esencia que Charli XCX representa, siendo considerada 'la madre de las brat'.

Desde muy joven, Charli XCX mostró su inclinación por la música, componiendo canciones desde los 14 años. Aunque comenzó su carrera profesional a los 16, fue en 2014 cuando alcanzó la fama mundial con 'Boom Clap', tema principal de la película "Bajo la misma estrella".

Por su parte, Tyler, the Creator, cuyo nombre real es Tyler Okonma, también se une como uno de los favoritos. Su nombre artístico refleja su identidad como creador musical y su afán por seguir su propio camino creativo, sin las limitaciones impuestas por la industria. Además de su carrera musical, Tyler ha incursionado en cine y televisión. También se ha destacado en el mundo de la moda, ganando el premio Fashion Icon en los MTV Video Music Awards de 2020, y colaborando con marcas como Vans, Converse y Supreme. Entre sus éxitos más conocidos están 'Yonkers', 'See You Again', 'IFHY' y 'I THINK'.

Natanael Cano, otro de los artistas principales del Axe, sigue marcando el ritmo en los corridos tumbados. El cantante de Hermosillo, Sonora, ha llevado el subgénero, que fusiona la música regional mexicana con trap y hip-hop, a lo más alto, ganándose tanto elogios como controversias. Además, registró los corridos tumbados como una marca exclusiva, consolidándose como el pionero de este movimiento.

Finalmente, el grupo británico Massive Attack también estará presente en el festival. Aunque a menudo se les asocia con el trip-hop, la banda ha optado por no encasillarse en ese estilo, prefiriendo explorar géneros como el rock alternativo y la electrónica. Sin duda, su sonido único será uno de los momentos más esperados del evento.

