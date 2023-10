Fans de Britney Spears piden cancelar a Justin Timberlake tras polémica

La 'cancelación' de Timberlake surge tras las revelaciones que Britney Spears hace en su nuevo libro 'The Woman In Me' o 'La mujer que vive en mí'.

Esta semana se ha generado polémica en redes sociales tras las declaraciones de Britney Spears sobre Justin Timberlake.

En el libro 'The Woman In Me', en el cual Britney habla de varios aspectos de su vida, y que saldrá el 24 de octubre a la venta, menciona que abortó porque Timberlake no se sentía listo para ser padre.

Y es que ambos mantuvieron una relación sentimental de 1999 al 2002, misma que generó gran controversia, ya que fueron la pareja mediática del momento, y de la cual, los fans de la rubia aseguran que Timberlake se aprovecharía para dar un salto a la fama.

La cultura de la cancelación en redes sociales se ha vuelto un método para ejercer presión social sobre una figura pública. La cual se ve obligada, en muchos casos, a ofrecer disculpas públicas y aún así son los usuarios quienes deciden si apoyarán, o no, la carrera de la persona.

Es por ello que, cantantes nacionales e internacionales tienen mayor cuidado con lo que dicen y publican. No obstante, puede ocurrir, como es el caso de Justin Timberlake, que los internautas dejen de consumir o apoyar cualquier proyecto en el que éste participe, incluso si lo que hizo fue hace años.

La 'cancelación' de Timberlake surge tras las revelaciones que Britney Spears hace en su nuevo libro 'The Woman In Me' o 'La mujer que vive en mí', por su traducción en español, que sale a la venta el próximo martes 24 de octubre. Su costo ronda en los 282 pesos mexicanos.

Timberlake despuntó tras ruptura

Varios teorizan que la carrera artística de Timberlake despuntó luego de su ruptura con Britney, y es que él lanzó su primer álbum como solista en el 2002, mismo año que se hizo pública su separación.

Además, se filtró información de que todo terminó por una supuesta infidelidad de ella hacia él, cosa que plasmó en su canción 'Cry Me a River'.

Los que opinan al respecto, discuten si Timberlake es víctima o victimario; pues aseguran que no se trató de su decisión para evitar convertirse en padre siendo un joven de 19 años, sino que el problema es la forma en cómo se expresó de Britney públicamente.

Otro caso por el que Timberlake es fuertemente criticado se debe al 'incidente' que ocurrió en la presentación Super Bowl XXXVIII, que se transmitió en directo el 1 de febrero de 2004 desde Houston, Texas, junto a Janet Jackson.

En el cual, el cantante arrancó parte del vestuario de Janet y dejó parte de su pecho al descubierto. Esto le generó más problemas a Janet que a Justin, pues ella fue vetada de radios y televisiones, además los canales musicales dejaron de emitir sus videoclips, dando fin a la carrera de Janet.

Por esta razón, Justin Timberlake se disculpó públicamente en 2021, pues en ese mismo año, el New York Times sacó el documental 'Framing Britney Spears'.