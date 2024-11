Fallece Quincy Jones, ícono de la música y productor de Michael Jackson

Uno de los gigantes de la música cuya carrera abarcó la producción de éxitos inolvidables como 'Thriller'.

Quincy Jones, uno de los gigantes de la música cuya carrera abarcó la producción de éxitos inolvidables como 'Thriller' de Michael Jackson, la composición de bandas sonoras premiadas y colaboraciones con artistas como Frank Sinatra y Ray Charles, falleció a los 91 años.

Jones murió en su hogar en Bel Air, Los Ángeles, el domingo por la noche, rodeado de su familia, según informó su publicista, Arnold Robinson.

En un comunicado, la familia expresó: “Con un corazón lleno pero destrozado, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy. Si bien esta es una pérdida inmensa para nuestra familia, celebramos la vida plena que vivió, conscientes de que nunca habrá otro como él ”.

Exitosa carrera

Originario del sur de Chicago, Quincy Jones se destacó por superar la adversidad desde una temprana edad, alzándose como uno de los primeros ejecutivos afroamericanos en Hollywood.

Su legado incluye una amplia variedad de trabajos que definieron géneros y generaciones, y su nombre está grabado en innumerables discos y colaboraciones a lo largo de su extensa trayectoria.

Su talento lo llevó a trabajar con figuras como Count Basie, Ella Fitzgerald y Lionel Hampton. Además, compuso bandas sonoras icónicas como las de 'Raíces' y 'In the Heat of the Night', y fue el organizador del himno de ayuda humanitaria 'We Are the World', en beneficio de África.

Lionel Richie, quien coescribió el tema junto a Michael Jackson, lo apodó 'el maestro de orquesta' por su capacidad para reunir a múltiples talentos en un solo proyecto.

La carrera de Jones se destacó especialmente por su colaboración con Michael Jackson. Los álbumes 'Off the Wall', 'Thriller' y 'Bad' fueron proyectos en los que la visión creativa de Jones jugó un papel crucial.

'Thriller', en particular, se convirtió en un fenómeno mundial, combinando disco, funk, rock y sonidos africanos, y vendiendo más de 20 millones de copias en su primer año.

Su genio detrás de canciones como 'Billie Jean' y 'Beat It' lo posicionó como uno de los productores más influyentes de la historia.

La vasta lista de reconocimientos de Quincy Jones incluye 28 premios Grammy, un Óscar honorífico y un Emmy. En 1990, su vida fue documentada en el filme 'Listen Up: The Lives of Quincy Jones', y en 2018 su hija, la actriz Rashida Jones, dirigió otra película sobre su vida.

Su autobiografía, 'Q', fue un éxito en ventas y detalló cómo la música lo salvó de una infancia difícil en Chicago.

¿Quién era Quincy Jones?

Nacido en 1933, Jones creció en un hogar marcado por la ausencia de su madre, quien padecía problemas de salud mental. En su autobiografía, relató cómo la música le brindó paz desde los 11 años, cuando descubrió un piano en un centro recreativo.

Su vida cambió al mudarse a Washington a los 10 años, donde pronto se vinculó con la música y conoció a un joven Ray Charles, con quien entabló una amistad que perduró toda su vida.

A los 18 años, Jones comenzó su carrera profesional, tocando la trompeta y dirigiendo sus propias bandas, y poco después formó parte del circuito musical de jazz junto a artistas de renombre.

Pero su gran impacto llegó en el mundo de la producción musical y los negocios, campo en el que dejó una huella imborrable y en el que, como solía decir, se formó gracias a la dura experiencia de la industria musical.

Quincy Jones, un verdadero titán de la música, se despide dejando un legado que continúa inspirando y marcando la historia de la cultura estadounidense y mundial.