Fallece Paul Di'Anno, primer vocalista de Iron Maiden, a los 66 años

El músico enfrentó serios problemas de salud en los últimos años

Paul Di'Anno, exvocalista de Iron Maiden, falleció este lunes 21 de octubre a los 66 años. La noticia fue anunciada por su sello discográfico, Conquest Music, a través de un comunicado oficial.

" En nombre de su familia, Conquest Music lamenta confirmar el fallecimiento de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di'Anno ", se lee en el mensaje. "Paul falleció en su hogar en Salisbury a los 66 años ".

En las redes oficiales de Iron Maden también se compartieron unas sentidas palabras para Paul, donde externaron que pudieron vivir con él momentos especiales antes de su partida.

“ Estamos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de ponernos al día hace un par de años. En nombre de la banda, Rod, Andy y todo el equipo de Iron Maiden, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos cercanos de Paul ”.

Destacaron que la contribución del intérprete, como el primer líder y vocalista, durante los primeros álbumes jamás será olvidado, tanto por el equipo actual como por los fanáticos.

“ Es muy triste que se haya ido ”, describió el guitarrista Steve Harris. “ Estuve en contacto con él hace poco, nos enviábamos mensajes de texto sobre el West Ham y sus altibajos. Al menos, hasta hace poco seguía tocando, era algo que lo mantenía en marcha, estar allí siempre que podía. Todos lo extrañaremos. Descansa en paz, amig o.

En el post se incluyó una fotografía de Paul Di’Anno , su nombre artístico, y Steve.

La celebridad nació en Chingford, East London, el 17 de mayo de 1958, y llegó a los escenarios con Iron Maiden entre 1978 y 1981, destacando en el primer álbum y también en el posterior, Killers.

Su enérgica y rasposa voz dio ayudó a definir el sonido de la banda en sus inicios. Su salida en 1981 marcó un punto decisivo para la agrupación y fue reemplazado por Bruce Dickinson. Sin embargo, Paul no frenó su interés en la música, sino que continuó su camino en diferentes proyectos, además de lanzamientos en solitario y colaboraciones que lo mantuvieron firme en la industria.

Este año, Paul publicó "The Book Of The Beast", un álbum que reúne sus canciones más destacadas desde que dejó Iron Maiden. Además, lanzó un nuevo disco con su banda Warhorse.

Problemas de salud de Paul Di'Anno

Desafortunadamente, Paul Di’Anno enfrentó serios problemas de salud en los últimos años. Se le extirpó un absceso en un pulmón y, además, se sometió a una cirugía de reconstrucción de rodillas, lo que lo llevó a presentarse ante sus fanáticos en silla de ruedas. A pesar de estos desafíos, realizó más de 100 espectáculos en 2023.

En el comunicado de su sello discográfico, también se pidió a los fanáticos que levantaran una copa en su memoria. “Conquest Music está orgulloso de haber tenido a Paul Di’Anno en nuestra familia de artistas”.