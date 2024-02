Muere cantante que viralizó canción para su hijo; padecía cáncer terminal

Cat Janice autora de 'Dance You Outta My Head' canción viral en TikTok fallece de cáncer terminal; las ganancias de la canción son para su hijo.

Desde hace algún tiempo la canción 'Dance You Outta My Head' cobró popularidad en plataformas digitales como TikTok, debido a la emotiva historia que escondía.

El tema había sido compuesto por una artista de nombre Cat Janice, diagnosticada con cáncer terminal. Como último acto de amor, Janice decidió lanzar este tema y todas las ganancias serían destinadas a su hijo Loren, un pequeño de apenas siete años.

Alrededor del mediodía de este miercoles, la cantante perdió la vida. La noticia fue dada a conocer por su hermano, un músico de nombre Cubby, a través de un comunicado que publicó en redes sociales.

"Esta mañana, desde el hogar de su infancia y rodeada de su amada familia, Catherine entró pacíficamente en la luz y el amor de su creador celestial" , escribió.

En el texto, también agradeció por todas las muestras de amor y solidaridad que la cantautora recibió en sus últimos meses de vida, pero sobre todo porque Cat pudo irse tranquila, sabiendo que cumplió su último deseo que era dejar protegido a su hijo.

"Cat vio cómo su música llegaba a lugares que nunca esperó y descansa en la paz de saber que seguirá manteniendo a su hijo a través de su música. Esto no hubiera sido posible sin todos ustedes" , agregó.

Asimismo, explicó que a petición de su hermana, lanzará algunos temas que tenía guardados, aunque no dio más detalles al respecto.

"Hay más arte que ella también quiere compartir. Todo a su debido tiempo".

¿Quién es 'Cat Janice'?

Originaria de Washington, Cat fue una artista de 31 años que alcanzó la fama gracias a las redes sociales, donde varios de sus temas se viralizaron. Inició su carrera musical hace casi una década; sin embargo, su vida cambió en 2022 cuando le fue detectado un pequeño bulto en el cuello que lamentablemente resultó ser maligno.

Ese mismo año fue diagnosticada con sarcoma, un tipo de cáncer muy poco frecuente que aparece en los huesos y en tejidos como la grasa y los músculos. Janice se sometió a una cirugía, varias sesiones de quimio y radioterapia; y en julio de 2022 logró vencer a la enfermedad.

Por desgracia, a principios de este 2024 anunció a sus seguidores que el cáncer había regresado a su sistema, esta vez mucho más agresivo, por lo que ingresó a un centro de cuidados paliativos.

El panorama no era alentador, fue entonces cuando decidió transferir todas sus canciones a su pequeño, con la única intención de que las ganancias de las reproducciones fueran para él. Así, también, nació 'Dance You Outta My Head', tema que escribió para llevar alegría a sus fans y seres queridos en medio de toda la tragedia que estaban viviendo.

"¡Quiero que mi última canción traiga alegría y diversión! Es todo lo que siempre he querido durante mi batalla contra el cáncer" , dijo en un video que publicó el pasado 6 de enero en su cuenta de TikTok.

Se convierte en todo un éxito

Desde entonces, la canción se convirtió en todo un éxito, no solo en la esta red social, también en las plataformas de streaming y las listas de popularidad. El 15 de febrero encabezó el Top 50 de Billboard, logró que festejó con sus fans.

"Nunca pensé que viviría para ver el día en que mi arte ocupara el puesto número uno en las listas de Billboard. Gracias por brindarnos este momento" , expresó.

En Spotify, por otra parte, la canción ha rebasado las 12 millones de reproducciones y su perfil ya supera los 3 millones de escuchas mensuales.