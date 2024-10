Esposa de Brian May habla de su salud tras sufrir un derrame cerebral

Anita Dobson se pronunció tras el derrame cerebral que sufrió el integrante de Queen

La actriz Anita Dobson dio nuevos detalles sobre el estado de salud de su esposo Brian May, guitarrista de la emblemática banda Queen.

Fue hace unos días que el guitarrista reveló en sus redes sociales que había sufrido un derrame cerebral y que se encontraba en recuperación.

Ahora, por medio de una columna para The Sun, Anita dijo que su pareja desde hace 24 años necesita mucho descanso, pero que las expectativas son positivas.

“ Le han dicho que descanse. Es difícil mantenerlo descansando, pero lo necesita, de lo contrario no se recuperará. Está muy bien, está fuera de casa y lo está haciendo muy, muy bien. Estamos muy contentos. Estoy completamente seguro de que se recuperará completamente ”, escribió Anita en The Sun.

Dijo que el músico de la banda detrás de éxitos como "Bohemian Rhapsody", "Under Pressure", "Somebody to love" y más no ha perdido el sentido del humor y que espera encontrarse pronto en óptimas condiciones.

“ Hay que tomarse las cosas con calma, relajarse un poco”, afirma la actriz de 75 años. “¡Él no es ese tipo de animal! Es bueno mantener el sentido del humor ”, afirmó.

El propio Brian fue quien, hace unas semanas, publicó un video donde dio a conocer que sufrió un "pequeño derrame cerebral", y aunque está recuperándose, todavía le faltaba un largo camino para volver a la normalidad.

" Creo que la buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días y digo esto porque estaba en duda debido a ese pequeño problema de salud que mencioné que ocurrió hace aproximadamente una semana y lo llamaron un derrame cerebral menor y, de repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo, así que fue un poco aterrador ", dijo Brian.