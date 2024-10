¡Eminem será abuelo! Su hija Hailie espera a su primer bebé

El rapero estadounidense compartió la feliz noticia en el videoclip de su canción "Momentary"

Eminem está a punto de iniciar una de las mejores etapas de su vida, pues acaba de anunciar que pronto se convertirá en abuelo.

Su hija Hailie Jade Scott, de 28 años, le reveló que está embarazada de su esposo, Evan McClintock.

La feliz noticia la compartió a través del video musical de su canción "Temporary" con Skylar Gray, donde incluyó algunos clips de la boda de Hailie el pasado mayo. Pero lo que más enterneció a todos fue el video en el que se ve cómo la joven le dijo al cantante que esperaba a su primer bebé.

En las imágenes se ve a Hailie aproximarse a Eminem con una jersey de futbol color azul. Entonces, el intérprete de "My name is..." la extendió para revelar que tenía escrita la palabra "Abuelo", y una foto del ultrasonido de su nieto.

En el video, el cantante se ve sorprendido y se queda pasmado por un buen rato, mientras Hailie se reía de su reacción.

Las redes sociales se inundaron con mensajes de felicitaciones tanto para Eminem como para su hija por la futura llegada de este nuevo integrante de la familia.