Abrirá Eminem la gala de los MTV VMAs 2024

El famoso rapero se presentará en los MTV Video Music Awards 2024

Este miércoles por la noche se celebra la ceremonia de los MTV Video Music Awards, en donde el rapero Eminem será el acto de apertura, además de estar nominado en varias categorías.

La cadena de televisión dio el anuncio este lunes, recordando que Eminem no se presenta en la gala desde 2022, cuando se presentó brevemente con Snoop Dogg, mientras que la última vez que el cantautor abrió la ceremonia fue en 2010, al lado de Rihanna, con quien cantó "Love the Way You Lie".

Además, este año, Eminem aspira a llevarse ocho estatuillas en categorías tan importantes como Video del Año, Mejor Hip-Hop y Canción del Verano, entre otros.

El intérprete de "Without Me" y "The Real Slim Shady" es uno de los tantos actos en vivo que se incluirán en la ceremonia, entre los cuales destacan artistas como Anitta, Karol G, LL Cool J, Shawn Mendes, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Rauw Alejandro y Halsey, entre otros.

Taylor Swift es quien encabeza, una vez más, las nominaciones a los VMAs, con 10 menciones, seguida de cerca por Post Malone con nueve.

Originalmente programados para este martes, pero pospuestos por el debate presidencial en EU, los MTV VMAs se llevará a cabo en vivo este miércoles 11 de septiembre desde el UBS Arena de Nueva York.