Elton John vende su ropa para su fundación contra el SIDA

El cantante y ganador del Grammy busca financiamiento para su organización contra el SIDA

Elton John está decidido a encontrar financiamiento para su fundación "Elton John Contra el Sida", al grado de que decidió abrir su clóset para poner a la venta varias de sus prendas personales.

Por medio del sitio de subastas eBay, el cantante inició la recaudación masica "Reventa del Hombre Cohete", donde pone a disposición más de 250 artículos de su colección personal, entre las que destacan un abigo de estampado de leopardo de Saint Laurent, mocasines de Gucci con la frase "suck me" y unos pants deportivos azules de Versace.

También se venden artículos como camisetas de conciertos, gorras de béisbol y piezas donadas por otras celebridades como Donatella Versace y Betsey Johnson.

" Este Mes del Orgullo, me emociona compartir mi tesoro de Atlanta en eBay, con la esperanza de que estos artículos te inspiren a expresar tu espíritu único y te traigan tanta alegría como me han traído a mí ", escribió el intérprete de "I'm Still Standing" en un comunicado.

" Tanto si buscas lujo de alta gama como algo más relajado, hay un hallazgo perfecto para todos. Y lo que es mejor, cada dólar se destina a apoyar el trabajo de la Fundación Elton John contra el SIDA para acabar con el estigma LGBTQ+ ".

La fundación Elton John contra el Sida se creó en 1992 y es una de las organizaciones más comprometidas a nivel mundial contra la enfermedad.

“ Creemos que es posible vencer al SIDA y estamos comprometidos a lograrlo. Eso significa que todas las personas en riesgo de contraer el VIH –sin importar quiénes sean o dónde se encuentren– deben recibir apoyo y atención compasivos que les permitan mantenerse sanos y seguros, y vivir con dignidad” , explica la organización.