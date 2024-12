Revela Elton John que perdió la vista casi por completo

El cantante se sinceró sobre sus problemas de salud y el futuro de su carrera

Los problemas de salud de Elton John son más graves de lo que especulaba. Aunque el cantante había declarado que no podía ver en su ojo derecho por una infección, ahora perdió la vista casi por completo.

Desde la función de estreno del musical "El Diablo Viste a la Moda", el intérprete de "Rocketman" acudió como invitado, ya que estuvo a cargo de componer la partitura de la puesta escénica. Sin embargo, dijo que no pudo verla por sus problemas de visión, por lo que sólo se limitó a escuchar las canciones desde la puerta.

" Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la actuación, pero la he disfrutado ", afirmó Elton John en el escenario al final de la presentación. " Ha sido muy difícil para mí intentar ver la función. Pero me ha encantado escucharlo, y qué bien ha sonado esta noche ".

El cantante estuvo acompañado de su esposo David Furnish, quien lo ayudó a moverse y bajar del escenario con ciudado de no caerse.

" Gracias a mi esposo, quien ha sido mi roca porque no he podido venir a varias de las presentaciones. Me es difícil verlas, pero me encanta oírlas y la de esta noche sonó bien. Gracias por venir ", comentó el artista.

Fue en septiembre que el también productor musical habló sobre sus problemas de salud en una publicación de Instagram, donde dijo que desde julio no podía ver nada con su ojo derecho por una infección.