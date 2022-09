La perseverancia de Perla Ross para lograr dedicarse a la música

A pesar de no haber iniciado desde la infancia como muchos artistas hacen, Perla se dedicó durante los últimos siete años a buscar su sueño de dedicarse a la música.

Siete años constantes la hermosillense Perla Rosario Gastélum Palma estuvo al pie del cañón para participar en concursos de canto hasta que las puertas se le abrieron en un programa televisivo, hoy cumple su sueño, dedicarse a la música.

Desde pequeña el canto le llamó la atención, pero la timidez no la dejaba desarrollar su talento, a los 18 y 19 años, la joven Perla Rosario empezó a tomar clases de canto.

“A mí siempre me gusto que me reconocieran como la Perla que canta, pero eso ya fue hasta que estaba grande, yo de niña, la verdad no cantaba, yo digo que cantaba muy feo, me escuchó en audios y así como que no cantaba bien, tomé clases durante algunos años y me he preparado porque yo siento que sí nací para esto, nací para cantar” , indicó la artista.

Empezó a cantar en eventos en 2006 interpretando temas en el género ranchero; en 2007 comenzó a presentarse en programas familiares de la televisión local, en 2008 realizó su primer casting para formar parte del elenco de La Academia, pero fue hasta 2012 en la Voz México, que Beto Cuevas el ex vocalista de la banda de rock en español “La ley”, la acogió en su equipo, en 2016 volvió a los escenarios del programa, no logró obtener un lugar, en 2017 comenzó a grabar covers buscando oportunidad de crecer en su carrera.

En 2022 la sonorense se presentó en el concurso de canto “Batallas Musicales” de Tv Azteca, dónde quedó muy cerca de la semifinal, ahí la “Chicuela”, jurado del programa, le prometió buscar una disquera para ella, logrando una de las metas de Perla, empezar a grabar sus propios temas en una reconocida disquera ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

“Siempre dan nervios, saber que vas a conocer o estar entre artistas tan grandes, gente que tiene mucha trayectoria, en el programa había invitados, cante junto a Ana Bárbara, estuvieron Josh Favela, Carin León, Julio Preciado, entonces frente a ellos te sientes un poco intimidada y, ya que los conocí a todos, te das cuenta que son personas que estuvieron igual que tú, luchando por estar donde están” , expresó.

La intérprete que no renunció a su sueño, compartió que nunca es tarde para empezar a hacer lo que tanto te gusta, a pesar de que se estuvo preparando por años para cantar, decidió que no solo fuera un "hobbie", a sus 36 años fijó su camino de ser artista.

“Había algo que me decía cada año que no me rindiera y no lo hice, al final sí vale la pena, si se pueden lograr las cosas, se te van a atravesar obstáculos, pero eso no significa que no puedas llegar a tu meta, también he tenido cambios, por ejemplo físicos bajé como 70 kilos, la gente me dice que se inspira, yo creo que es el hecho de que no me rindo y a mi también me motiva seguir intentando” , compartió.

Perla Ross es su nombre artístico, una comunicóloga, que en sus tiempos libres se dedica al hogar, soltera, siempre acompañada por su familia, amante de la cocina e intérprete de la canción “Un Buen amor” con la que espera llegar al corazón de su pueblo hermosillense así como de todos los mexicanos dentro y fuera del país.