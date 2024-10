El Gran Silencio, listo para cantar en La Ruina

La banda celebrará este sábado sus 32 años de trayectoria en la Sonora Moto Fest 2024.

Cumplir 32 años como una de las bandas de ska y rock más importantes de México no fue una tarea fácil para El Gran Silencio, pero lo atribuyen principalmente al cariño de sus fans y su capacidad de adaptarse a los cambios.

La agrupación encargada de temas como 'Chúntaro Style', 'Déjenme si estoy llorando', 'Dormir soñando', 'Cumbia lunera' y más se presentará en Hermosillo este sábado 19 de octubre en el Parque La Ruina, en el marco de la Sonora Moto Fest 2024.

" Como El Gran Silencio está cumpliendo este año 32 años, estamos pasando por casi todas las canciones (...) las más representativas de cada disco que se grabó, de cada álbum que se grabó (...) Nosotros bien contentos siempre de ir a Hermosillo, porque la gente lo recibe bien. Hermosillo es hermoso, se come delicioso. Contentos de que vamos de nuevo ", dijo Luis 'Wiwa' Flores, bajista de la banda, en entrevista para 'e Media'.

" Todo ha fluido solo en El Gran Silencio. Nunca ha parado. Desde que la banda se inició ha habido cambios de algunos integrantes, de algunos compañeros músicos. Unos salen, otros entran, pero la base de la banda sigue siendo pues la misma. Y te digo, todo ha fluido afortunadamente bien. Y aquí sigue la banda y hasta que tope ".

Para celebrar este aniversario, El Gran Silencio tiene planes de nueva música o de algún disco, aunque todavía no hay nada concreto o sobre la mesa.

" Está planeado hacer algo, digo, no está asentado todavía bien cómo va a estar la la cosa. Porque hemos estado trabajando, afortunadamente mucho y queda poco tiempo para planearlo, pero siempre se va dando. Todo se da de un día para otro. Mis compañeros dicen 'hagamos esto' y así se hace rápido. Y como te digo, todo fluye y fluye bonito ", comentó.

El Gran Silencio se adapta al cambio

A lo largo de 32 años, El Gran Silencio ha sido testigo de cómo han cambiado las cosas en la industria del espectáculo, desde la tendencia de nuevos géneros, hasta la forma en que se distribuye la música.

" El cambio más grande que hemos visto es la manera de distribuir la música, en la manera de que la escucha la gente. Ya, pues todo ya es vía internet, el streaming, etc. A mí me tocó todavía aquella época en que pues eran discos. Y que la disquera y tenías que ir a comprar tu disco. Y nos hemos ido adaptando como que a poco ", opinó Wiwa.

" Yo creo que todavía nos falta a la banda, somos una banda pues ya con muchos años y nos falta todavía adaptarnos a ciertas cosas que le estamos agarrando la onda no. Ya sabes que somos más viejones y ese es el cambio más grande que a mí me ha tocado ver ".

Respecto al uso de Inteligencia Artificial para hacer música, el bajista no está ni a favor ni en contra, pero sí opina que la esencia es parte crucial del proceso artístico para cualquier canción.

" Creo que en la música hay gente haciendo cosas buenas, pero yo creo que con la IA no va a tener la esencia o, como dicen por ahí, el toque humano, no me imagino cómo será. Puede resultar algo muy impresionante, pero no sé, hasta que no me siente a verlo y me convenza te puedo decir 'Ah, órale', pero pues para mí es como hacer trampa ", finalizó.

Los boletos para el concierto de El Gran Silencio en Hermosillo están a la venta en xticket.mx, Discos y Novedades, La Onda Latina, Auditorio Inam y oficinas de Xticket (Gral Antonio Villa Real #71, colonia Los Igualados).