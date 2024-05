Culminan las Fiestas del Pitic 2024 con una noche noventera

Los '90's Pop Tour All Stars' cerró anoche las Fiestas del Pitic 2024 con los grandes éxitos de la música pop en español.

La calle Pino Suárez de Hermosillo se convirtió anoche en una tremenda fiesta noventera donde se corearon al unísono los grandes éxitos pop de la música en español. Los colores estridentes, las risas, los bailes y las emociones estallaron en el gran cierre de las Fiestas del Pitic 2024 con los '90’s Pop Tour All Stars'.

Con 'Living la vida loca', arrancó el espectáculo en punto de las 9:00 de la noche, con la presencia en el escenario de estrellas como Kabah, Caló, Sentidos Opuestos, JNS y al resto del elenco del '90’s Pop Tour'.

La euforia no se hizo esperar con 'La Calle de las Sirenas', un éxito imperdible de Kabah que puso a todos a cantar y a recordar lo que muchos consideran la mejor época de la música.

Luego tocó turno de Mercurio de poner el ambiente con sus clásicos como 'Enamoradísimo' y 'Explota Corazón'.

El momento más esperado llegó cuando Kabah irrumpió en el escenario con su característico pop pegadizo con las canciones 'Te necesito' y 'Al pasar'. La fiesta continuó con Caló, quienes pusieron a bailar a todos con sus contagiosos ritmos tropicales y su irreverente estilo con 'La Colegiala'.

Sentidos Opuestos apareció con 'Amor de papel', y transportaron al público a una discoteca de los años noventa, de la voz de 'Chacho' Gaytán y Alessandra Rosaldo.

Paulina Rubio llena el escenario

La reina indiscutible de la noche fue Paulina Rubio. La 'Chica Dorada' deslumbró al público al subir al escenario vestida de azul con una capa rosa para interpretar su éxito 'Mío'.

"Buenas noches, ¿están listos para cantar y bailar?" , mencionó antes de continuar su primer set en solitario en la que también interpretó 'Lo haré por ti' y 'Yo no soy esa mujer', las cuales contagiaron a todos con su ritmo y sensualidad.

Dentro de la segunda participación de Paulina Rubio volvieron a sonar los temas 'Y yo sigo aquí', 'Ni una sola palabra' y 'El último adiós'.

Cabe destacar que el concierto estuvo lleno de colaboraciones entre los artistas, creando momentos únicos e irrepetibles que hicieron de esta noche una experiencia aún más especial para los asistentes.

Los hits del pop en español

Por supuesto, las canciones de las "tardeadas" no faltaron con '1, 2, 3' (El Símbolo), 'Follow the Leader' (S.B.S.), 'No rompas más' (Caballo Dorado) y el clásico 'Payaso de Rodeo' que puso a todo Hermosillo a bailar la ya tan famosa coreografía que no puede faltar en ninguna fiesta.

El Foro Pino Suárez estalló en aplausos y gritos de emoción, despidiendo a las estrellas de los 90's con un sabor agridulce, pues la fiesta llegaba a su fin.

Rumbo a la recta final del show agradecieron nuevamente a los asistentes: "Estamos muy agradecidos porque hayan invitado a los 90 Pop Tour al cierre de su fiesta esto esta llegando al final ¿ya se cansaron? ¿Están listos para echar desmadre? ¡Vamos a echar desmadre!" , expresaron.

Tras un recorrido musical de la década de los noventa la fiesta finalizó a las 00:23 horas con 'Vive', éxito de Kabah, con el que dieron por finalizada su presentación y la edición número 22 de las Fiestas del Pitic.