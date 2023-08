Eduin Caz sorprende y revela luchó contra el cáncer en silencio

El vocalista de Grupo Firme dio a conocer la noticia y explicó que un cáncer de esofago fue lo que lo mantuvo preocupado por su salud en los últimos meses.

El concierto de Grupo Firme en la Feria Nacional Potosina fue la oportunidad perfecta para Eduin Caz, el carismático vocalista y líder de la banda, revelara abiertamente su dura batalla contra el cáncer de esófago.

Frente a una multitud de más de 300 mil personas, el cantante compartió los detalles de su lucha personal mientras mostraba las cicatrices de la cirugía que enfrentó para vencer a esta enfermedad.

Un giro en la Carrera de Eduin Caz

Hace apenas unas semanas, Eduin Caz anunció su decisión de tomar un descanso en su carrera musical para enfocarse en su recuperación y en ser un mejor padre para sus hijos. Sin embargo, la razón detrás de este sorpresivo retiro tomó a muchos por sorpresa.

En uno de los momentos más íntimos y conmovedores de su carrera, Eduin compartió con su público la verdad detrás de su pausa.

"Nunca lo quise decir, pero creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía. Es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir... fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió, entonces eso se hace esófago de Barret y eso se hace cáncer", reveló en el escenario.

Una batalla silenciosa

Aunque el diagnóstico llegó a finales del 2022, Eduin Caz mantuvo su lucha contra el cáncer en privado, buscando los mejores profesionales médicos para someterse a una cirugía que finalmente le permitiría superar esta difícil etapa de su vida.

"Así como se quedaron ustedes, así me quedé yo el 4 de noviembre, frío, dije: ‘me cargó la ver…’, pero busqué a los mejores doctores y me operé y aquí andamos", compartió con su característico humor.

Su silencio sobre su situación de salud se debió a su deseo de no ser visto con lástima. Sin embargo, en este momento de su vida, cuando ha logrado superar la enfermedad, Eduin expresó su gratitud y su deseo de vivir plenamente.

"Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡Ay, pobrecito!’… entonces hay que disfrutar y esta noche es muy especial como para amanecernos", manifestó.

El apoyo inquebrantable de sus fans

La noticia de la batalla de Eduin Caz contra el cáncer conmovió a sus fanáticos, quienes han expresado su apoyo y admiración en las redes sociales. Mensajes como "Si antes te admiraba hoy te admiro más que Dios te dé salud y vida", "Gracias a Dios y sigue disfrutando tu vida al máximo" y "Nunca cambies tu humildad y sencillez" han inundado las plataformas digitales.

