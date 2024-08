Dulce manda consejo a Alicia Villarreal tras sufrir infidelidad

La cantante se solidarizó con su colega luego de descubrir que su esposo la engañaba

Dulce se solidarizó con Alicia Villarreal tras descubrir la presunta infidelidad de su esposo Cruz Martínez, por lo que le envió unos consejos para superar esta situación.

Durante unos encuentro con los medios de comunicación, Dulce fue abordada sobre esta situación que atraviesa su colega.

" No sé cuál es la situación de la vida de Alicia Villarreal, yo soy divorciada y soy una mujer feliz ", explicó a los medios.

“ Es la historia de todo mundo, ¿no? A las más bellas les ponen los cuernos, hasta a mí. No, la verdad yo nunca me enteré que me pusieran los cuernos porque yo no soy una mujer celosa, ni ando vigilando, ni ando checando nada, nunca tuve celos por nadie y nadie tuvo celos conmigo. Nunca he tenido un problema de celos con nadie ”.

Desde ese punto de vista, Dulce le aconsejó a Alicia que sea una mujer libre y que vea el futuro feliz que le espera.

“ Que se vea en un futuro feliz, libre, con todas las alas, con toda la vitalidad que ella tiene, con esa carrera exitosa que lleva, es joven todavía, es una mujer guapa, va a ser muy feliz libre nuevamente ", aconsejó.

Y aunque pensó sobre la posibilidad de que le dé una segunda oportunidad a su esposo, también le comentó que puede ser feliz sin necesidad de una pareja.

“ Puede perdonarlo, pero puede ser muy feliz sola también. No tiene uno por qué estar dependiendo, si uno no tiene esposo no voy a ser feliz ”, reflexionó.

También dijo que la artista puede tomar esta situación a su favor para lanzar nuevos temas de desamor y despecho.

“ Para que haga otras canciones, que se aviente otros temas buenos, que aproveche, si la canción es buena sí, no es el tema, es que la canción esté buena, que esté bien hecha, que se relate bien la historia y que tenga profundidad ", finalizó.