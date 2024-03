¡Hermano, ya eres mexicano! Drake Bell se presenta en la Feria de Irapuato

El cantante de 37 años se presentó en el escenario principal con un show inspirado en la temática de su nuevo disco 'Non-stop flight'.

Como en un 'vuelo directo' Drake Bell llevó a los asistentes de la Feria de las Fresas 2024, en Irapuato, a un viaje lleno de emociones. El cantante de 37 años se presentó en el escenario principal del evento la noche del 23 de marzo con un show inspirado en la temática de su nuevo disco 'Non-stop flight'.

El también actor, que ganó fama en la primera década de los 2000 con el programa de televisión 'Drake & Josh', llegó a la ciudad de Guanajuato listo para hacer su debut, vestido con un traje color azul claro que tenía en la espalda un avión. Junto a él cuatro bailarinas usaron trajes que emulaban a las aeromozas.

"Estoy muy emocionado de estar aquí en Irapuato" , expresó el cantante antes de interpretar uno de sus éxitos: 'Makes me happy', con el que el público comenzó a bailar.

#Irapuato Drake Bell comienza su concierto ante cientos de fans, algunos esperaron hasta 8 horas para verlo de cerca. pic.twitter.com/VZcNT1Laji — TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) March 24, 2024

La presentación de más casi dos horas de caracterizó por las muestras de apoyo que los fans le mostraron al intérprete de 'Down we fall', quien comenzó interpretando un cover de Robbie Williams titulado 'Let me entertain you'.

Para presentar lo que él mismo ha definido como 'cosmic pop', se acompañó de tres trompetistas, dos coristas y un violinista que orgullosos portaban trajes de pilotos aviadores.

Esta presentación forma parte de su nuevo tour con el que presenta el disco que incluye temas de géneros urbanos, baladas, rock pop y hasta rockabilly, pero también dio paso a canciones clásicas de su repertorio como 'I know', 'Found away' y el cover de 'La camisa negra'.

"¡Drake, hermano, ya eres mexicano!" , le gritaban los asistentes en coro, ante la sonrisa del cantante, quien recientemente habló del abuso sexual que sufrió en la infancia por parte de Brian Peck, guionista de algunos proyectos de Nickelodeon en los que trabajó.

Durante el show el escenario se llenó de regalos que los asistentes, algunos de los cuales llegaron hasta cinco horas antes, arrojaban al cantante, destacaron un ramo de flores, dos peluches del Dr. Simi, disfrazados de fresa y de rockero, así como los carteles con frases ocurrentes.

"Tranquilo viejo, Drake está aquí" , decía uno haciendo alusión a una frase icónica del programa que compartió con Josh.

