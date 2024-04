Shakira anuncia conciertos de su gira mundial: estará en Phoenix

Añadió que la primera parte de la gira será por Norteamérica y será en los próximos días cuando se den a conocer las fechas internacionales.

La cantante colombiana Shakira ha revelado la mañana de este martes las primeras fechas que forman parte de su gira mundial Las Mujeres ya no Lloran, la cual arrancará el 2 de noviembre en Palm Desert, California.

"Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial LAS MUJERES YA NO LLORAN, una celebración para mi manada!", escribió Shakira en la descripción de la imagen con la que anunció las fechas.

Añadió que la primera parte de la gira será por Norteamérica y será en los próximos días cuando se den a conocer las fechas internacionales.

Las primeras catorce fechas anunciadas por la cantautora, son en Estados Unidos y se presentará en ciudades como Phoenix, Arizona, el 7 de noviembre, Los Ángeles, California; San Antonio, Texas; Miami, Florida; Chicago, Illinois, entre otras más.

Hace unos días, Shakira confirmó su regreso a los escenarios al anunciar su nueva gira programada para comenzar a finales de este año.

Fue el pasado fin de semana, cuando la intérprete de "Acróstico" sorprendió a los asistentes al festival Coachella al parecer como invitada especial de Bizarrap, con quién interpretó su conocida sesión #53, y tras la que compartió la noticia que sus fans esperaron por años.

"Gracias Bizarrap, gracias por invitarme. La verdad, es lo máximo estar aquí con este público, contigo que eres mi colega, eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo: Biza, me voy de gira Biza… ¡Me voy de gira por fin!", dijo Shakira ante los miles de asistentes a Coachella.