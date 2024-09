Donald Trump amenaza a Taylor Swift tras apoyar a Kamala Harris

El candidato republicano a la presidencia de EU dijo que "haría pagar" a la cantante por apoyar a su contrincante demócrata

Donald Trump reaccionó a las recientes declaraciones de Taylor Swift, quien dijo que apoyaría a su contrincante Kamala Harris en la carrera presidencial 2024 de Estados Unidos.

En una entrevista al programa Fox & Friends, el político republicano dijo que la ganadora del Grammy es una persona "muy liberal" y lanzó una amenaza contra ella al decir que "pagará un precio" por respaldar a la candidata demócrata.

" No era fan de Taylor Swift. Era solo una cuestión de tiempo. Ella no podía, no era posible apoyar a Biden. Pero ella es una persona muy liberal. Parece que siempre apoya a un demócrata y probablemente pagará un precio por ello en el mercado ", dijo Trump.

Hasta el momento la intérprete de "Shake it off" no se pronunció respecto a las amenazas de Trump. Sin embargo la artista ya había mostrado su rechazo hacia el republicano, incluso durante el periodo en el que él fungió como presidente de Estados Unidos de 2016 a 2020.

" Después de haber avivado el fuego de la supremacía blanca y el racismo durante toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral además de amenazar con la violencia? Cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos’... Lo echaremos en noviembre ”, tuiteó Swift en aquel entonces.

La también productora musical expresó en redes sociales su apoyo a Kamala Harris para presidenta y a Tim Walz como vicepresidente e invitó a sus fans a informarse y ejercer su derecho al voto.

" Como muchos de ustedes, vi el debate de esta noche. Si aún no lo han hecho, ahora es un buen momento para investigar sobre los temas en cuestión y las posturas que adoptan estos candidatos sobre los temas que más les importan.

" Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas propuestas y planes para este país ", aseveró la intérprete de "Cruel Summer".