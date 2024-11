DJ Dozarm encanta a Sonora con su música y su estilo

El sonorense tiene casi 20 años animando las fiestas de su público con sus mezclas

Son casi 20 años desde que Antonio de Jesús Mendoza, conocido popularmente como DJ Dozarm, decidió experimentar con la música. Lo que comenzó como simple curiosidad, pronto se convertiría en un estilo de vida para él, y ahora es una figura constante en cualquier fiesta o evento, donde siempre será el encargado de poner la música y el ambiente.

Dozarm es su nombre artístico, mismo que formó al unir sus apellidos Mendoza y Armas. Comenzó trabajando en la cocina de un bar, donde comenzó a interesarse por las mezclas y remixes de los djs.

En entrevista exclusiva para e Media, platicó cómo fue que se dio su primera oportunidad para trabajar como DJ.

" Fue entonces que me decidí. Compro equipo y empiezo a practicar. Hasta que un día mi jefe me dice '¿Sabes qué? Ponte una camisa, el DJ no puede tocar. Vas a tocar tú' y de ahí para adelante ya todo fue historia, porque ya me quedé. Fue ahí cuando se me dio la primera oportunidad de de ser DJ ", dijo Dozarm en exclusiva para e Media.

" No había tenido en sí un acercamiento con la música electrónica. Fue más bien ahí, en ese restaurante donde te digo que me empezó a llamar más la atención de ver las reacciones de la gente conforme ibas programando tu música. Porque antes de eso mis gustos musicales eran totalmente rock, new metal y todo eso. Entonces ahí fue donde se abrió ese ese canal ".

Recuerda que en aquel entonces YouTube no tenía tantos tutoriales para enseñarle a usar su equipo recién comprado. Dozarm asegura que todo lo que aprendió fue, como dicen coloquialmente, en la calle.

" Así le hice, aprendiendo en la calle, juntándome con DJs, yendo a ver cómo tocaban ellos y todo eso. Yo creo que me aventé como un año de casi todos los fines quedarme viendo los DJs, me quedaba viendo los DJs y así fue como aprendí. Ya después pues hacía preguntitas de que 'oye, ¿por qué haces esto?, ¿por qué haces lo otro?' Y ya me daba una idea de cómo se mezclaba, aparte de los pocos videos en YouTube que había ", contó.

Aprender de los gustos del público

Como buen DJ, asegura Dozarm que es necesario aprender sobre lo que a la gente le gusta para hacer sus mezclas. A lo largo de 20 años ha visto cómo evolucionan los gustos, pasando desde el R&B, el rock y reguetón hasta el k-pop.

" Más que nada, tiene que ser la pasión a la música. No tiene que ser lo primerito, te tiene que gustar y ya después vas entendiendo el negocio, cómo funcionan los clientes o la gente para la que estás tocando, entonces ya tienes que aprender a leer y entender que no nada más estás tocando para ti, sino para, no sé, 100 o 500 personas. Entonces es el gusto de la música Y pues entender también cómo funciona un poquito el negocio ", continúa.





Se adapta a todos los gustos musicales

Dozarm se considera un DJ de "Open Format", es decir, que se adapta al tipo de evento al que es contratado para tocar, lo que asegura que le abrió muchas puertas dentro del mercado.

" Por ejemplo, la semana pasada estuve en Puerto Peñasco justamente para un evento de motos. Entonces estuve tocando casi 7 horas de puro rock en español, rock en inglés, de ochentas, noventas y así. Pero luego me pueden invitar a una boda en San Pedro donde quieren oir puros corridos o banda, y claro, lo que el cliente pida ", explicó.





También maneja equipo de luces

Además de ser DJ, Dozarm también se abrió camino con su negocio Next Level Social HMO, donde ofrece servicios de audio e iluminación para eventos.

" Tengo equipo de sonido y luces para eventos sociales como quinceañeras, bodas, cumpleaños, divorcios, todo lo que tenga que ver con fiesta. Nos ha ido muy bien, tenemos todo el paquete completo para cualquier festej o", comentó.

Y para el próximo año, comenzará a lanzar nuevos sencillos con la página estadounidense BPM.

" Tengo pensado activarlo en el 2025, de hecho ahorita ya estoy trabajando ahí algunas pistas para trabajar con varios artistas (...) Mi plan original era hacer un álbum, pero creo que los álbumes ya no funcionan tan bien como antes ahora. Voy a voy a empezar a hacer sencillos, Pero ya no como artista tanto electrónico de a DJ de música electrónica, sino que quiero trabajar varios géneros ", finalizó.

CONTÁCTALO

DJ Dozarm / Next Level Social

WhatsApp: 6624570818

Facebook: Next Level Social HMO

Instagram: @nextlevelsocialhmo

Facebook: Dozarm

Instagram: @dozarm