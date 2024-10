¡Disfrutan en Hermosillo al estilo 'Haashville'!

Ha*Ash encantó a miles de fans la noche del sábado 26 de octubre en el Hipódromo de Hermosillo.

Un triunfal regreso a Hermosillo fue el que tuvo Ha*Ash la noche del sábado 26 de octubre, con un espectacular concierto que abarrotó por completo el Hipódromo de fans que cantaron y bailaron sin parar los éxitos de las hermanas.

La noche inició en punto de las 21:20 horas con una introducción donde se ve un mapa que marca la ruta hacia 'Haashville'.

Entonces, vestidas con hermosos atuendos brillantes y botas vaqueras, aparecieron Hanna y Ashley para comenzar su espectacular show con 'No te quiero nada'.

La euforia se sintió apenas los primeros segundos de la canción, pues ningún fan se quedó en su asiento y se pusieron de pie para cantar a todo pulmón con las dos cantantes estadounidenses.

Además, el show no se limitó solo a las canciones sino que también sorprendieron a todos con sus habilidades musicales, al alternar con guitarras, bajos y un piano. Todo esto mientras eran acompañadas con una gran producción, confetti y una pantalla que proyectaba imágenes y la letra de algunas canciones.

Mencionaron que tenían muchas ganas de venir a Sonora para presentar esta gira nueva, pues luego de finalizar con sus conciertos en la República Mexicana llevarán este show a otros países. Esto tiene gran significado para ellas porque fue hace 20 años que arrancaron sus primeras giras en el Estado.

El concierto tuvo de todo, desde los temas más recientes como 'Nuestro camino' (que grabaron con Joss Favela), 'Got it', 'Supongo que lo sabes' y 'El cielo te mandó para mí', hasta los clásicos y favoritos de sus fans como '¿Qué hago yo?', 'Te dejo en libertad', 'Dos copas de más', 'Ex de verdad' y muchas más.

Un emotivo momento fue cuando Hanna y Ashley subieron al escenario a dos hermanas a cantar con ellas el tema '100 años'. Además, recibieron también muchos detalles de sus fans que llevaban pancartas con mensajes llenos de amor y admiración para las cantantes.

Después de 'Perdón, perdón' y '30 de febrero', parecía que el show ya iba a terminar. Sin embargo, las cantantes de Luisiana, Tennessee volvieron para cerrar con broche de oro con 'Odio amarte', 'Estés en donde estés' y 'Lo aprendí de ti'.

Setlist

No te quiero nada

¿De dónde sacas eso? / lo que un hombre debería saber

Demasiado para ti

I got it

Te dejo en libertad

Supongo que lo sabes

Eso no va a suceder / Impermeable / Ojalá

¿Qué me faltó? / Sé que te vas

Ex de verdad

Me entrego a ti

100 años

Nuestro camino

Todavía no / El cielo te mandó para mí / Destino o casualidad

Dos copas de más

Mi salida contigo / Mi niña mujer

¿Qué hago yo?

Perdón, perdón

30 de febrero

No fue lo que dijiste

Cómo odio amarte / Vaquera

Estés en donde estés

Lo aprendí de ti