Discos de Carin León y Caloncho, entre los mejores de música latina en 2024

"Tofu" y "Boca Chueca Vol. 1" son incluidos en la lista de los mejores álbumes latinos del año de Billboard

Sonora sigue dominando la industria musical del mundo, pues los discos de Carin León y Caloncho figuran dentro de la lista de los Mejores Álbumes Latinos del 2024 de Billboard.

La publicación de la prestigiosa revista hace una recapitulación y reseña de los materiales discográficos más destacados de la música latina, donde los cantantes de Hermosilloy Ciudad Obregón respectivamente, figuraron por las nuevas propuestas musicales que ofrecieron este año.

En el puesto 23 se encuentra "Tofu" de Caloncho, lanzado el 23 de marzo por Universal Music México. Nominado al Grammy Latino a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, el disco consistió en 12 canciones entre las que destacan "Superdeli", "Wacha checa", "Fresh", "Popango", "Dime pa saber" y "De día bien".

De acuerdo a la reseña escrita por Ingrid Farjado para Billboard, "Tofu" nutre el alma de energía, alegría contagiosa y la dulzura del amor.

"El viaje comienza con 'Superdeli', una deliciosa bachata tropical que fluye sin esfuerzo, envolviendo a los oyentes en su cálido abrazo e iluminando la dicha del romance y marcando el tono de este set fresco y vibrante. A lo largo del LP, hay un poderoso recordatorio para celebrar la esencia de la autoaceptación y la felicidad. PD. Escucha 'Vitamina D', un nuevo himno inspirador", se lee en la reseña de Billboard.





Carin León en el Top 5

Carin León figura en el puesto #5 de la lista de Mejores Álbumes Latinos del Año con su disco "Boca Chueca Vol. 1". Desde su lanzamiento el pasado 30 de mayo, se ha llevado el reconocimiento de la crítica y premios como el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Contemporánea Mexicana, además de estar nominado al Grammy americano a Mejor Álbum Regional Mexicano.

Canciones como "Despídase bien", "Frené mis pies", "The one", "Aviso importante", "It was always you" y más permiten ver la versatilidad del hermosillense que experimentó con otros ritmos más allá del regional mexicano como el blues o el country.

"En el álbum de 19 canciones Boca Chueca Vol. 1, la libertad creativa de Carín León va más allá de la música mexicana, sin perder el toque de su característico y conmovedor sonido norteño" , describe J.R. en la reseña publicada por Billboard.

"El cantante incursiona en el pop ('Otra vez), el gospel ('Despídase bien'), el rock alternativo ('Frené mis pies') e incluso el ska punk ('No sé'), consolidándose aún más como uno de los artistas mexicanos más apasionantes de la actualidad".

Discos como "No te enamores" (Fuerza Regida), "Éxodo" (Peso Pluma), "Las mujeres ya no lloran" (Shakira), "García" (Kany García), "Eden" (Edén Muñoz) y más figuran dentro del Top 29 de Billboard, que es encabezado en el primer lugar por "Cosa Nuestra" de Rauw Alejandro.