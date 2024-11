Devela Mariah Carey estatua de cera navideña en Nueva York

La cantante formará parte de museo Madame Tussauds de Nueva York.

Al igual que millones de sus fans, Mariah Carey ya está más que lista para la temporada navideña, y para prueba, la nueva figura de cera lanzada en el museo Madame Tussauds de Nueva York.

El inmueble, que alberga figuras de varias estrellas y personajes históricos, reveló este fin de semana el vistazo oficial a la Mariah de cera, la cual tiene un extremo parecido con la icónica cantante.

"¡Finalmente encontré a alguien que me ayude con la entrega de juguetes este año!", escribió Carey junto a una serie de imágenes que la mostraban posando con la figura de cera" .

La vestimenta y estructura de esta obra está inspirada en su especial navideño de Apple TV+ de 2020, Mariah Carey's Magical Christmas, con todo y una enorme corona de Navidad con luces de colores.

"Queríamos hacer una experiencia de 'All I Want For Christmas' (su emblemática canción de la época) durante todo el año. Este vestido está inspirado en Marilyn Monroe" , explica Carey en un video, añadiendo que los rubíes que usa la figura son sus propias joyas.

La figura de cera de Mariah es la pieza principal del salón "Seasons of New York City" del museo, donde los visitantes pueden ver la magia de las cuatro estaciones en la Gran Manzana.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Madame Tussauds, esta nueva figura forma parte de una renovación multimillonaria del museo.