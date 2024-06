Despide Virlán García a su hermana con desgarrador mensaje

A través de su cuenta de Instagram, Virlán compartió una imagen de su hermana y expresó su profundo pesar por no haber mantenido comunicación con ella debido a diferencias familiares.

En un emotivo y desgarrador mensaje, el cantante regional Virlán García despidió a su hermana Dayana Gabriela Báez García, conocida también como Diana García, fue asesinada el pasado 5 de junio, presuntamente a manos de su pareja sentimental en San Luis Río Colorado, Sonora.

A través de su cuenta de Instagram, Virlán compartió una imagen de su hermana y expresó su profundo pesar por no haber mantenido comunicación con ella debido a diferencias familiares. El artista también señaló que Dayana vivía una situación de violencia en su relación sentimental.

En su mensaje, García agradeció el cuidado que Dayana les brindó a él y a su otra hermana cuando eran pequeños. Asimismo, resaltó la importancia de dejar las diferencias atrás con los seres queridos para evitar situaciones de arrepentimiento como la que él ahora enfrenta.

El mensaje de Virlán García:

"Tu no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde. Tantas veces me hablaste y por orgullo no te contesté por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían. Hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando más me necesitabas, y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno. Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto porque no lo merecías, y hubiera preferido mil millones de veces que hayas sido tú quien escriba unas palabras en despedida para mí en este día tan triste. Nos arrebataron a la muñeca de la familia, la más noble, la menos rencorosa. Me enseñaste tanto en vida como el día de hoy en esta partida tuya que me atormenta el alma, me exprime el corazón y me sacude la conciencia por no haber estado para ti, mi hermana querida. Fuiste nuestra madre y padre cuando éramos tan solo unos niños. Recuerdo la última vez que te miré en persona y te apreté con fuerza por tener mucho tiempo sin vernos, y con ese recuerdo me quiero quedar de ti hasta mi último día. Dios ilumine tu camino para que concibas la paz, hermana mía, y llegues hasta lo más alto de la gloria con esa alma buena tuya. Te amo, Dayana Gabriela Báez García, siempre presente en mi mente, corazón y alma en esta vida, la que sigue y la que sigue...

Amén, abracen, valoren, perdonen y olviden si tienen diferencias con personas que aman. Sé que suena a cliché, pero nunca sabes cuándo será la última vez que los veas y sientas de cerca" .

Captura del presunto feminicida

La Fiscalía General de Justicia del Estado ha iniciado una investigación con perspectiva de género y ha capturado al presunto responsable del feminicidio. En las próximas horas, se espera que la Fgjes brinde más detalles sobre el caso y las acciones legales correspondientes.

El trágico fallecimiento de Dayana Gabriela ha conmocionado a la comunidad de San Luis Río Colorado, Sonora y a los seguidores del cantante, quienes expresan su solidaridad y apoyo a la familia Báez García en estos momentos de dolor.

