Def Leppard convierte sus clásicos en épicas sinfonías con su nuevo álbum

¿Alguna vez pensaste escuchar a Def Leppard junto a una orquesta?

Def Leppard y la orquesta The Royal Philharmonic Orchestra se unieron en un inesperado álbum llamado 'Drastic Symphonies', el cual fusiona el sonido de la emblemática banda de los 80's con el del conjunto orquestal de Londres para brindar una experiencia jamás imaginada.

En esta colaboración, Def Leppard ha reinventado por completo su sonido característico al combinarlo con los complejos arreglos de la orquesta reconocida a nivel mundial, obteniendo como resultado una estilo que cautiva tanto a los amantes del rock como a los aficionados a la música clásica.

En 'Drastic Symphonies', la banda ha tomado algunas de sus canciones más exitosas y les ha dado una vida nueva al transformarlas en una épica sinfonía, que potencia la energía del rock con la elegancia y majestuosidad de la música clásica.

Joe Elliot, el vocalista de la banda, expresó su emoción sobre este nuevo proyecto colaborativo.

" Siempre hemos buscado romper las barreras musicales y explorar nuevos territorios. Trabajar con la Royal Philharmonic Orchestra ha sido una experiencia increíblemente inspiradora. Hemos logrado crear algo verdaderamente único y emocionante ", mencionó.

El álbum incluye 16 canciones, y ellas se encuentran clásicos como Animals, Hysteria, Love Bites, Kings of the World, Gods of War, Paper Sun, entre muchas otras.

La grabación de 'Drastic Symphonies' tuvo lugar en el legendario estudio de Abbey Road en marzo de 2022, y fue producido por Ronan McHugh y Nick Patrick, reconocido productor de álbumes orquestales de artistas como Elvis, Roy Orbison, Beach Boys y Buddy Holly. Los arreglos estuvieron a cargo de Eric Gorfain, conocido por su trabajo con Neil Diamond, Ryan Adams y Christina Aguilera.