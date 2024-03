Céline Dion optimista ante Síndrome de Persona Rígida

Céline Dion agradeció el apoyo que ha recibido tanto de su familia como de sus admiradores.

Con una fotografía junto a sus hijos y un mensaje lleno de optimismo, la cantante Céline Dion conmemoró el Día Internacional de Concientización sobre el Síndrome de Persona Rígida (SPS), enfermedad que le fue diagnosticada en 2022.

En la imagen se puede ver a la cantante sonriente junto a sus tres hijos: René-Charles, Nelson y Eddy, quienes también se muestran felices en torno a su madre.

“ Quiero enviar mi apoyo a todos aquellos alrededor del mundo que se han visto afectados por SPS. ¡Quiero que sepas que puedes hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ”, expresó la intérprete de éxitos como 'My Heart Will Go On' en su cuenta de Instagram.

Dion se ha visto obligada a posponer su gira 'Courage World Tour' debido a la enfermedad y compartió con sus seguidores que superar este trastorno autoinmune ha sido una de las experiencias más difíciles de su vida.

“ No ha sido fácil, pero estoy decidida a volver un día al escenario y vivir lo más normal posible de una vida ”, comentó.

¿Regresará a los escenarios?

La cantante dejó entrever la posibilidad de regresar a los escenarios en el futuro, si su estado de salud se lo permite.

“ No estoy renunciando a mis sueños, estoy luchando por mi salud y por volver a hacer lo que amo ”, expresó.

Finalmente agradeció el apoyo que ha recibido tanto de su familia como de sus admiradores, pues han sido la fuerza que la ha llevado a salir adelante.

“ Estoy profundamente agradecida por el amor y el apoyo de mis hijos, familia, equipo y todos ustedes (...) Su apoyo me da la fuerza para seguir adelante en este camino ”, finalizó.

Con su mensaje, Céline Dion busca crear conciencia sobre esta enfermedad y brindar esperanza a las personas que la padecen.

¿Qué hace el SPS?

El Síndrome de Persona Rígida (SPS) es un trastorno neurológico autoinmune poco común que provoca rigidez muscular y espasmos dolorosos repentinos, los cuales pueden empeorar con el tiempo.

Si bien no existe cura para el SPS, hay tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas.