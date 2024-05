Dave Evans, primer vocalista de AC/DC se presentará con Volvo en Hermosillo

El icónico músico subirá al escenario junto a la banda Volvo.

Dave Evans, fundador y primer vocalista de AC/DC, llegó a tierras sonorenses para unirse al grupo Volvo en una corta gira en el estado con dos conciertos; uno el pasado 30 de abril y el próximo mañana viernes 3 de mayo en el restaurante El Dorado.

Karlo Romero, integrante de Volvo y ex baterista de Rostros Ocultos, destacó que el público tendrá la oportunidad de escucharlos junto al icónico músico en el escenario para interpretar una versión 'spanglish' (español e inglés) del clásico de AC/DC 'Highway to Hell'.

" Tuvimos la oportunidad de grabar un videoclip de 'Highway to Hell' en español y en inglés. Llevamos una bonita amistad y es por eso que Dave viene para conocer Sonora. Vamos a tener un evento VIP el día 3 de mayo en El Dorado, para que pueden aprovechar la visita de Mr. Evans por estas tierras ", dijo Karlo Romero para e Media.

" Nosotros tenemos un disco que se llama 'Los clásicos del Rock en tu Idioma', donde hicimos diferentes duetos como con Rubén Albarrán de Café Tacuba, Héctor de la Lupita, incluso también hicimos una versión de rock de una canción que hizo famosa Carin León, que él participó con nosotros. Y de ahí el personal manager de Mr. Evans se acerca a nosotros y le interesa, le gusta el video, hicimos química y pues gracias a Dios de este nos presentamos oportunidad de poder grabar al lado de un ícono, de una leyenda como es él ", contó.

Por su parte, Dave confesó no tener conocimiento sobre Volvo antes de su colaboración, pero al escuchar el resultado de esta nueva versión de 'Highway to Hell' quedó impresionado.

" Estaba en Argentina, los chicos pusieron la música y Karlo y Marcos tenían las voces en español, así que entré al estudio en Argentina y grabé en inglés. Pusieron mi voz con Volvo y salió el resultado, y yo me quedé '¿En serio? Genial, realmente, muy bueno' y sí. Es realmente bueno ", contó Dave.

Dave planea cantar en español

El cantante, quien también ha estado en otros proyectos musicales como Rabbit y Thunder Down Under, promete que pronto traerá noticias de lo que viene para su carrera, como más colaboraciones en las que podríamos escucharlo cantar en español.

" Planeamos algo principalmente en español con algo de inglés. No puedo decir mucho más, sólo que podríamos estar grabando esta semana. Así que será una sorpresa para todos en todo el mundo y por eso tengo muchas ganas de cantar un poco de español yo mismo ", adelantó.

Aunque estar en AC/DC y poner su voz a éxitos como 'Can I Sit Next Your Girl' y 'Rockin'in the Parlour' le abrió muchas puertas, Dave Evans aseguró que el esfuerzo constante y el trabajar para superarse a sí mismo, es lo que lo ha mantenido vigente entre el público.

" Simplemente veo que ha sido genial estar con AC/DC porque me abrió muchas puertas, pero todavía hay que trabajar (...) Le hice esta pregunta a todas las bandas que conozco: '¿Qué es más difícil?'... Llegar a la cima, quedarse allí, es lo más difícil. Los fans van y vienen (...) Si llegas a la cima, lo difícil es permanecer. A estas personas las llaman leyendas ", reflexionó.

Los boletos para el concierto de este viernes están a la venta en El Dorado.