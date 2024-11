Danna revela que pensó en quitarse la vida

La cantante mexicana hizo impactantes revelaciones en la promoción de su documental en Disney +

La vida de estrella infantil no es tan glamurosa como uno lo pensaría. O eso lo dejó en claro la cantante Danna, quien está por estrenar su nuevo documental "Danna, tenemos que hablar" en Disney +.

En esta producción, la cantante de "Oye Pablo" y "Mala fama" habla de su trayectoria y cómo repercutió en su salud mental las presiones de ser una actriz infantil.

“ Para mí poder llegar a presentar este proyecto desde mi perspectiva, y poderles contar un poco acerca de mi carrera, y cómo viví como child star (estrella infantil), desde los cuatro añitos trabajando, a convertirme en la persona que soy hoy es muy lindo, y me empodera mucho, y creo que hoy estoy en un lugar muy lindo ”, reflexionó Danna en una entrevista para "Sale el Sol".

Se sinceró sobre una ocasión en que estaba cerca de un balcón y, desbordada por las expectativas y la presión que ejercían sobre ella desde tan corta edad, tuvo pensamientos suicidas.

“ Sí, empecé a tener pensamientos muy oscuros y ese fue el momento en el que me di cuenta que algo estaba yendo fatal en mi vida. Cuando empiezas a tener esa oscuridad interior y me miraba al espejo y era como una disociación, porque no tenía ni idea de qué persona estaba ahí enfrente, más bien empecé a cuestionar mi vida, si todo esto que había construido toda mi vida, veintitantos años, me hacía feliz ”, confesó.

Relató que a través de la terapia pudo recuperar el amor por su carrera, además de que aprendió a manejar los pensamientos oscuros.

“ Lo dejé de disfrutar y entonces dije: ‘entonces mi propósito de vida, ¿cuál es?’. Y creo que lo que me ayudó mucho obviamente fue conectar esa emoción en terapia, a través del arte, rodeada de gente que me ama y que amo" , relató.

Y volvió a destacar la importancia de cuidar de la salud mental, sin importar si eres o no una figura pública.

" Pero sí, yo creo que es importante mencionar que esos pensamientos hay que atenderlos cuando empiezan a suceder. La salud mental es lo primordial en la vida de un ser humano y estas experiencias nos pasan a todos, seas o no seas famoso ”, manifestó.

“ Ese momento tener que mirar al balcón hacia abajo, dije: ‘yo me he ganado todo esto por estar aquí’, y yo misma también me saqué de ese hoyo porque no me iba a rendir. Soy una persona que no me puedo rendir, no puedo y, al contrario, creo que me ayudó mucho también a poder salir de ese lugar oscuro ”.

Ahora, en este punto de su vida, reforzó su amor propio, por la vida, por su carrera y se siente renovada para salir adelante.