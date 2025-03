En compañía de su pareja, Alex Hoyer, Danna lanzó One Percent Records.

Danna está lista para dar un nuevo paso en su carrera artística y reafirmar su lugar como una de las grandes figuras de la música en la actualidad: esta vez, como directora ejecutiva de su propio sello discográfico.

En compañía de su pareja, Alex Hoyer, quien además colaboró en su último disco 'Childstar', la cantante lanzó One Percent Records.

"Me habría encantado tener a la gente correcta guiando mis decisiones laborales hace seis o siete años: necesitaba a alguien que me dijera 'te enseñaré cómo funciona esto'" , confesó Danna a Variety. "Quiero ayudar a hacer esto más fácil para otros artistas, compositores y productores. Esto es algo que quiero hacer, desde mi corazón, y realmente ejercer mi experiencia en esta industria y que no esté directamente atada a mí o a mi marca o como la Danna que el mundo ha conocido" , expresó en cuanto a esta nueva fase.

Te puede interesar "La justicia sigue presente": Niegan libertad condicional a Yolanda Saldívar

XNG3L

De acuerdo con Variety, la compañía no tendrá relación con la firma actual de Danna ni con sus contratos de publicación, y la dirección de One Percent Records estará encabezada por Alex Hoyer, como director musical; Diego Rodríguez Palma, director de operaciones; y Yanin González como presidente. La compañía actualmente se localiza en Los Ángeles, pero se extenderá con otra ubicación a Ciudad de México.

Con este nuevo sello, Danna lanzará su EP 'XNG3L', del cual ya fue subida una canción escrita y producida por ella y Hoyer a Soundcloud.