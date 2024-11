Daniel Me Estás Matando traerá el "boleroglam" al Tecate Sonoro 2024

En entrevista para e Media, el dúo musical habló del concierto que darán este sábado 9 de noviembre en Hermosillo

El 'boleroglam' llegó para quedarse. Es un género musical que combina los boleros con sonidos más contemporáneos como el electro pop. El dúo musical Daniel Me Estás Matando son los pioneros en esta tendencia que, desde 2018, los ha llevado a festivales, conciertos y discos que han sido un éxito.

Ahora, el dueto compuesto por Iván de la Rioja y Daniel Zepeda llegará a Hermosillo el sábado 9 de noviembre para presentarse en el Tecate Sonoro 2024.

"Yo les recomiendo no tener muchas expectativas porque somos personas, estamos feos y tocamos normal" , bromeó Iván de la Rioja en entrevista exclusiva para e Media.

" Vamos a darle proyección a las canciones nuevas que andamos difundiendo, pero también a las viejas con las que comemos el día de hoy (...) además nuestros tracks que han tenido más difusión son boleritos y así, pero vamos a tratar de tener una curva y una dinámica del show donde ninguno no se aburra y podamos divertirnos, mover el piecito, mover la garganta con un trago ", continuó Daniel Zepeda.

Los cantantes están felices de que su sonido de 'bolero glam' les ha llevado a tener mucho éxito, pues fue un experimento que funcionó bastante bien.

" No esperábamos que el resultado fuera así de positivo, pero afortunadamente nos está yendo muy bien. Estamos muy felices de poder tocar música romántica y que la gente vaya a los conciertos y que las nuevas generaciones empaticen con esa música viejita que les gusta tocar, aunque no sean viejitas, porque las hicimos nosotros ", explicó Iván.

" Yo no lo vería como una apuesta porque realmente no había una expectativa real. O sea, yo creo que tú no vas al casino a invertir 20 mil dólares en la ruleta y no tener alguna expectativa de nada. En nuestro caso fue así como hacer una cosa que teníamos una inquietud sin esperar nada. Solo tenemos ganas de cantar música romántica desde una introspección de que tal vez por ahí nos vamos a sentir realizados, por lo menos artísticamente. Y pasó el tiempo y nos fuimos dando cuenta que eso nos podía dar de comer. Y también tuvimos la maravillosa fortuna de que a los primeros tracks les fue muy bien ", opinó Daniel.

Lanzaron su disco más caro

Recientemente Daniel Me Estás Matando lanzó su nuevo disco "Cómo arruinarte la vida", el cual consideran que es el más caro y pesado de su trayectoria hasta el momento.

" Es el más largo y más pesado y más caro a nivel realización, pero yo creo que es el de más enseñanzas. También colaboramos con Elsa y Elmar en una canción que se llama 'Yo nunca te mentí'. Fue maravilloso. Esa canción nos ha dejado cosas muy bonitas en nuestra vida, pero también tenemos este colaboraciones como con Rita Payés. Para mí fue revelador. Fue una cosa increíble conocer su su entorno, conocer el sistema en el que trabaja, que básicamente es nada, solo ser sincera con su música. ¿Este también, eh? Probamos cosas como hacer videoclips seriados (...) Entonces ha sido un disco al que se le imprimió mucho cariño, dinero y energía ", agregó Daniel.

Y para cerrar el año, planean continuar con su gira musical por la República Mexicana, además de nuevas colaboraciones y el anuncio de su participación en la próxima edición del Vive Latino.

" Vamos a seguir tocando mucho, vamos a seguir sacando canciones, se vienen un par de colaboraciones que tenemos ya ahí listas. Tenemos la fortuna de no tener una disquera y ser independientes, entonces básicamente pues nuestro plan es seguirnos la pasando bien y seguir saliendo a tocar un montón. Lo que sí es que acabamos de anunciar Vive Latino. Estamos muy emocionados por eso, porque es la primera vez que que nos invitan a hacer Vive Latino y pues a ver qué tal ", finalizó Iván.

Daniel Me Estás Matando en el Tecate Sonoro 2024

Fecha: Sábado 9 de noviembre

Lugar: Parque La Ruina

Ciudad: Hermosillo

Preventa de boletos: www.boletomovil.com/tecate-sonoro-2024