Sonora inspira la carrera musical de Dámaris Bojor

La cantante hermosillense ha obtenido reconocimiento y buenas críticas de su primer lanzamiento.

Dámaris Bojor es una cantautora hermosillense que le ha dado la vuelta al mundo con su música, al grado de que la revista Rolling Stone, por medio de su portal web, la incluyó en su listado de 15 mujeres influyentes en el género regional mexicano.

Ella es conocida por su innovador estilo, que denomina como 'folk pirano', que representa una mezcla entre el folk estadounidense y la música campirana de la sierra de Sonora.

“Yo empecé haciendo música regional, que pensé que era ranchero, cuando estaba pequeña escuchaba, folk y tenía la voz de folk, pero también mi influencia es Miguel y Miguel y empecé a mezclar mi estilo folk con requintos en las canciones” , comentó.

Su inspiración

En sus composiciones, la artista aborda temas que celebran su tierra natal, donde destaca los paisajes desérticos y la vida en la sierra, lo que representa una fuente de inspiración, más allá de las narrativas del narcotráfico que se suelen adaptar en la música mexicana.

“Yo empecé a hablar de los paisajes, de la cultura y la diversidad de Sonora, hice dos canciones; una que se llama Yécora y otra que le hice al estado que se llama Sonora, que habla de los paisajes, el mar, la sierra, el desierto, la gente y los pueblos originarios” , recalcó.

Pinta canciones y plasma emociones.

La también muralista, de 31 años, se ha destacado por plasmar en sus composiciones la cultura sonorense, y suele combinar el arte de la música y la pintura.

“Yo soy pintora, mis temas siempre viene desde un ojo artístico y pictórico, como pintar las canciones, las emociones, con lo que me hacen sentir los lugares” , detalló.

Aunque está dedicada de lleno a la escena musical, también alterna con la pintura. Actualmente tiene una beca en artes visuales, con un proyecto de paisajes.

“Sigo siendo muralista y sigo siendo pintora, ahorita tengo una beca de artes visuales, estoy en un proyecto de pintura de paisajes de la sierra de Sonora, no estoy 100% activa porque me estoy dedicando a la música” , recalcó.

Irrumpe con fuerza

En el último año, Dámaris ha tenido la fortuna de vivir varias experiencias positivas, ya que gracias a su talento se le han abierto muchas puertas.

“Yo no he visto dificultades, se me han abierto las puertas de una manera muy increíble, me ha ayudado mucha gente, nunca he sentido desplazamiento porque soy mujer, al contrario, he sentido mucho apoyo de todo el mundo” , comentó.

Hasta hoy, no ha tenido dificultades en su destacada carrera, ya que su experiencia en las artes visuales la preparó para muchas cosas.

“Vengo de un mundo bien difícil que son las artes visuales, donde yo me di muchos golpes de pared, y viniendo del mundo donde le tienes que echar un montón de ganas, aunque tengas talento, no es suficiente y entrar al mundo de la música para mí fue una transición muy suavecita porque yo ya estoy acostumbrada a echarle muchas ganas” , destacó.

En octubre del año pasado, su proyecto musical formó parte de la edición 2023 del Festival Internacional Cervantino, que se celebró en Guanajuato.