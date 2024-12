Daddy Yankee llega a un acuerdo con Mireddys González y su cuñada

El cantante brindó declaraciones ante el proceso legal que llevaron.

Daddy Yankee logró llegar a un acuerdo con Mireddys González y su cuñada, Ayeicha González, esto tras reunirse este viernes 20 de diciembre en los tribunales de Puerto Rico. Donde el cantante las demandaba por intentar hacer una transacción de $100 millones en las cuentas corporativas sin su autorización.

El intérprete de ‘Gasolina’ solicitó acceso a sus corporaciones ‘El Cartel Récords’ y ‘Los Cangris’. Ante esto, el reguetonero retomará la presidencia y acordó que $75 millones son intocables para ambas empresas durante un lapso de 30 días, esto de acuerdo con la información compartida por ‘El nuevo día’. Asimismo, ambas partes deben autorizar las transacciones futuras que excedan de la cantidad de $100 mil dólares.

“Ambas partes llegaron a unos acuerdos muy sencillos, que se hicieron de buena fe por ambas partes. El señor Ayala retoma la presidencia de sus entidades y es el único oficial y representante de esas empresas. De igual manera, se acordó que una cantidad de dinero se mantenga intocable por un periodo de tiempo”, expresó la licenciada del cantante.

Asimismo, Yankee tendrá que dar informes mensuales de los asuntos financieros de la empresa. Esto para que el cantante tenga de nuevo el control de su carrera, de su nombre: “que él pueda seguir siendo ‘Daddy Yankee’.

El cantante puertorriqueño se mostró contento ante al acuerdo que llegaron ambas partes, pues a palabras de él: “fue lo mejor para la familia y para darle a mis hijos un mejor ejemplo de que podemos hablar las cosas en buena fe” , expresó el cantante.

De la misma forma, el también compositor señaló que: “Creo que la marca de Daddy Yankee siempre está ahí” y que hoy en día sus propósitos han cambiado, ya que: “ahora es servir”.

Daddy Yankee pidió respeto para su esposa y cuñada, ya que negó cualquier interpretación ante lo sucedido y que este proceso fue llevado con paz y tranquilidad: “estoy satisfecho con retomar la presidencia. Esto es un proceso que he llevado con mucha paz, tranquilidad y mucha semblanza. Obviamente las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Siempre he respetado mucho a la señora González, les pido respeto para ellas” .

Ante esto, los usuarios han externado su opinión al respecto, donde señalan que el cantante actuó como todo un caballero: “ella misma se clavó el cuchillo”, “un caballero en todos los sentidos”, “tremendas palabras”, “él hizo que todo salga bien sin juzgarla”