"Perdón que te sal-piqué"; filtran supuesta estrofa de Shakira con BZRP

Después de las reacciones por el video de "Te felicito" y "Monotonía", en el que la cantante habla de su ex, ahora se avecina una canción que de nueva cuenta estará dedicada a Gerard Piqué, quien a través de Twitter opinó sobre el asunto con un comentario en el que sólo utilizó emoticones que emulan

La tensión entre Shakira y su expareja Piqué no ha parado, al contrario, se avecinan días complicados para el exfutbolista, pues la cantante prepara un tema musical que saldrá a la luz esta noche, en el que junto al productor argentino Bizarrap, mejor conocido como BZRP, cantará un tema cuya letra le vendrá muy bien al padre de sus hijos.

La colombiana ya dio un adelanto de lo que se tratará el tema, y en redes sociales circula una estrofa que supuestamente forma parte de la esperada canción; el nombre de Shakira se convirtió en tendencia desde las primeras horas de este miércoles.

El talento de BZRP y el contexto del truene entre Shakira y Piqué, en medio de una infidelidad, han desatado cientos de comentarios de los cibernautas; circula una estrofa que aseguran formaría parte del tema que se estrena en unas horas.

"A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa'que te mortifique, mastica y traga pa'que no pique

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te Sal-Piqué".

Las opiniones que aplauden la forma en la que Shakira está canalizando el dolor del truene, se contraponen con aquellos que piensan que la intérprete de "Te felicito" le está dando mucha importancia a Piqué, con quien por cierto se molestó luego de que su hijo Milan apareciera en un podcast con su él.

La respuesta de Piqué

Aunque no se conocen con claridad los motivos del rompimiento entre Shakira y Piqué, el que Gerard ya presuma de su amor con la joven de 23 años Clara Chía, lo ha dejado muy mal parado, por lo que para muchos es él el villano de esta historia.

A inicios de 2023, Shakira compartió una reflexión en la que confesó que a pesar del dolor se debe seguir confiando y amando: "Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando".

La cantante, de 45 años, y el exfutbolista internacional del Barcelona, de 35, anunciaron en junio del año pasado su separación tras doce años de relación y en diciembre firmaron un acuerdo para que la intérprete pueda establecerse en Miami con los hijos de ambos, de 7 y 9 años.