¡Ya hay fecha para el lanzamiento del nuevo disco de Shakira!

Shakira, la icónica cantante colombiana, hace su tan esperado regreso musical con un nuevo álbum, marcando su regreso a la escena después de siete años desde el lanzamiento de "El Dorado" en 2017. La artista ha anunciado oficialmente que su próximo material discográfico se titulará "Las Mujeres Ya No Lloran" y verá la luz el 22 de marzo.

La revelación fue acompañada por una serie de fotos empoderadas compartidas por la cantante, quien ha estado fuera del centro de atención durante algún tiempo. Hace aproximadamente un año y medio, Shakira hizo pública su separación del exfutbolista Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos, Milan y Sasha.

La separación estuvo rodeada de polémica debido a la infidelidad de Piqué con una joven llamada Clara Chía, con quien actualmente mantiene una relación. En respuesta a esta situación, la cantante de 47 años lanzó varias canciones que detallan su experiencia, como "Te felicito", "Monotonía" y "Sessions #53", esta última en colaboración con BZRP, convirtiéndose en un himno para muchas mujeres que han enfrentado la traición.

Las mujeres facturan

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" es una de las frases emblemáticas de la canción junto a BZRP y ahora da nombre al nuevo álbum de Shakira. La cantante compartió la noticia con sus seguidores, destacando que este proyecto no solo es su creación individual, sino también un esfuerzo conjunto con sus fanáticos y su manada de lobas que la han acompañado en cada paso.

"Las mujeres ya no lloran. (Women no longer cry). Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", expresó Shakira, marcando esta nueva fase de su carrera como un proceso de reconstrucción y fortaleza.