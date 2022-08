Cristian Castro vuelve a México para ofrecer conciertos y ver a su madre

El hijo de Verónica Castro y "El loco Valdés" confesó que vuelve a México para reencontrarse con su madre después de tanto tiempo lejos.

Cristian Castro se encuentra en México dando una serie de conciertos y planea reencontrarse con su madre Verónica Castro, ama este país pero admite que una serie de desagradables sucesos lo orillaron a irse desde 1994.

El hijo de "El loco" Valdés y "la Vero" confesó que fue víctima de mucha delincuencia cuando vivía en México hace más de dos décadas, asaltos y robos lo espantaron tanto que decidió abandonar México, a pesar de ser un hermoso país.

En un encuentro con los medios, Castro, que ha dado de qué hablar recientemente por sus alocados cambios de looks, contó a "Ventaneando" que sufrió al menos tres asaltos, además de que le robaron su coche y un reloj.

"Me salí en el 94 porque sí me asaltaron unas tres veces, me bajaron del coche bien encañonado, y luego se metieron a mi casa ocho chavos", recordó.

El intérprete de "Azul" admitió que México es el país más lindo del mundo, pero los sustos que se llevó ocasionaron su partida.

"Este país es lo más lindo del mundo, pero…. Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj; y bueno, yo sí me asusto", dijo.

Cristian reconoció que no denunció con las autoridades dichos delitos, pues no le vio el caso: "¿Para qué los denunció?, son chavos que tienen necesidad".

El cantante de 47 años fue cuestionado por el aspecto de su madre Verónica Castro, quien se ha dejado ver con el cabello canoso, y aunque dijo que se ve bien y que va muy ad hoc con sus recientes papeles en cine, no quiere acostumbrarse a verla con ese look.

Con su peculiar sentido del humor, Cristian contó que invitó a su madre a irse a vivir con él: "dos solterones y un perrito".