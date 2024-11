Cristian Castro defiende a su madre de Yolanda Andrade y exige pruebas

El cantante quiere que la actriz compruebe que sí hubo un romance y boda con Verónica Castro

Cristian Castro finalmente rompió el silencio ante las declaraciones de Yolanda Andrade de un supuesto romance y boda con Verónica Castro.

El intérprete de "Azul" fue tajante para defender a su madre de la actriz y exigió que compruebe que sí hubo una relación y matrimonio entre ellas.

“ Me casé con una mujer maravillosa, una mujer divina, estábamos en ese momento de ese amor que te da uno (…) a ti nunca te voy a mentir, si pasó, nos casamos en Amsterdam, en un momento muy bonito ”, dijo Yolanda a Monserrat Oliver en 2019.

El "Gallito Feliz", como también se le conoce, dijo en entrevista a Maxine Woodside que ya estaba al tanto de los rumores, pero no se pronunció al respecto porque no había pruebas contundentes.

“ No hubo un relato de su parte que pareciera cierto, mensajes, algún chat, algunas fotos, no hay fotos, no hay chats, no hay un relato contundente de cuando sucedieron los hechos, que fechas, cuando inició todo, cuando finalizó to, por qué finalizó todo ”, dijo Cristian.

“ Me gustaría que, si va a hacer una noticia así, hubiese un relato convincente y no solo que en una fiesta pasaron cosas, tendría que ser más convincente todo, tendría que haber chats, tendría que aber audios, fotos, fechas, un relato más detallado para que a mí me interese esta noticia ”.

El cantante también dijo que en su momento tampoco le interesó mucho la noticia, porque piensa que es algo que no le afecta ni a él ni a su mamá.

“ El aspecto de Yolanda Andrade no me ha interesado, pero es muy sincero lo que digo, no se me ha hecho interesante, no sé si sea un shock para la gente, para la prensa, pero a mí no me impactó, no me interesó, no opiné nada, no se me hizo contundente, tampoco se me hizo contundente las pruebas ”, explicó.

Hasta ahora, Yolanda Andrade no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Cristian Castro. Sin embargo, en 2019 dijo al programa Primer Impacto que tiene fotos y videos que comprueban su vínculo romántico con Verónica. También el año pasado reveló que le dio toda la evidencia a Jorge Carbajal para que lo publique en caso de que a ella le suceda algo.