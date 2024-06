Coque Muñiz publica comunicado tras su hospitalización

El cantante publicó un comunicado donde actualiza a sus fans sobre su estado de salud

Jorge "Coque" Muñiz se pronunció en redes sociales luego de ser hospitalizado de emergencia tras su concierto en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Por medio de sus redes sociales, el cantante de "Casi siempre estoy pensando en ti ", "Por el amor de una mujer" y "La otra parte de ti" actualizó a sus fans sobre su estado de salud y dijo que fue atendido por una baja oxigenación y una alta presión.

" Debido a una baja de oxigenación y muy alta presión me ingresaron al Hospital Español ", comentó Coque Muñiz.

El cantante también tranquilizó a sus fans y dijo que se encuentra bien, con recomendaciones precisas para mejorar su estado.

" No se preocupen, los exámenes salieron bastante bien pero con recomendaciones muy precisas. Lo importante es que los bronquios no están afectados y con tratamiento puede curarse. ¡Mil gracias por sus mensajes, espero que este próximo jueves me den de alta!" , finalizó.

La publicación se llenó de comentarios donde le externaron sus mejores deseos para su pronta recuperación.