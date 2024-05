María José celebra a las mamás sonorenses en el Palenque de la ExpoGan

Pasada la medianoche, María José salió al redondel del Palenque de la ExpoGan para festejar el Día de la Madre.

María José arrancó los festejos por el Día de las Madres con el concierto que ofreció en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2024, en el que consintió a sus fieles seguidores con un concierto inolvidable y con el que inauguró las celebraciones a mamá.

María José, quien también es madre, no podía dejar pasar esta fecha especial y brindó con los asistentes: “Bienvenidos, quiero brindar con ustedes porque ya es Día de las Madres, claro que sí. Está noche no sólo vamos a celebrar a la madre, nos vamos a poner hasta la m…dre” , bromeó la cantante.

En los primeros minutos del 10 de mayo, la intérprete salió al redondel vestida con un atuendo negro con transparencias mientras interpretaba 'La ocasión para amarnos', interpretada originalmente por Daniela Romo en 1983.

“Gracias por confiar en mí cada año, se los agradezco con el corazón” , mencionó María José antes de continuar con su enérgico show, al que le siguieron algunos de sus populares temas entre los que se encuentran 'Adelante corazón' y 'Sólo el amor lastima así'.

Después llegó la “hora de las verdades” y 'La Josa' pidió a los asistentes que pensaran en alguien a quien amaran mucho de verdad y le hicieran una videollamada: “Si tú tienes a alguien que amas mucho y no pudo venir al concierto de María José, háblale por videollamada” , mencionó, y una de las videollamadas fue enlazada a la pantalla del palenque para que le cantara 'Hábito de ti'.

La noche continuó con temas como 'Evidencias', 'Lo que te mereces', 'Pecado original' y antes de comenzar a cantar 'El amor manda', le dedicó el tema a las mamacitas: “Le quiero dedicar esta canción a todas las mamacitas de Hermosillo” , mencionó.

Las dolorosas

Más adelante, dio paso a canciones con otro ánimo: “¿Cómo está su corazón, Hermosillo? Porque vienen las dolorosas… será muy el Día de las Madres, pero hay veces que tenemos el corazón destrozado” , mencionó previo a cantar 'Culpable o no', seguida de 'Ya no me acuerdo más de ti' y 'Me equivoqué', la cual fue cantada por el público.

Durante su tema 'Un nuevo amor', subió a la barda del redondel y recorrió el perímetro mientras caminaba cerca de sus seguidores, quienes le prestaron diversos sombreros que lució durante la pasarela.

Finalizó su presentación despidiéndose de los asistentes: “Las que somos madres de familia, todas estamos locas (...) Gracias a la locura Hermosillo es así de hermoso, gracias a ustedes por recibirme” , mencionó antes de comenzar a interpretar 'La Loca'.

María José salió del redondel y el público le pidió que cantara otra; cumplió la petición y regresó para interpretar 'No soy una señora' y 'Prefiero ser su amante', con la que se despidió definitivamente de Hermosillo.