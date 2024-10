Calienta 'El Sol' a todo Hermosillo

Luis Miguel se presentó anoche en el Estadio Héroe de Nacozari.

Una pantalla con las nubes en el amanecer, 'El Sol' se asoma y pinta el cielo de colores naranjas.

En ese momento, la música suena, las luces se apagan, la euforia se vive a flor de piel... finalmente los reflectores apuntan a un gallardo hombre de traje negro y corbata en el escenario. Con su porte camina hacia el público, sostiene su micrófono y saluda a los sonorenses. Así fue el gran regreso de Luis Miguel a Hermosillo.

Anoche, el llamado 'Sol de México' brilló más que nunca en el Estadio Héroe de Nacozari, dónde más de 20 mil almas se dieron cita para disfrutar del concierto en vivo de uno de los cantantes más icónicos de la música hispana.

Con la canción 'Será que no me amas', Luis Miguel arrancó su show en punto de las 21:17 horas, para seguir con 'Amor, amor, amor' y 'Suave'.

Las baladas románticas fueron las siguientes en tomar el repertorio, con 'Culpable o no', uno de los más populares del repertorio del cantante, y que resurgió tras el estreno de su serie biográfica en Netflix.

Siguieron canciones como 'Hasta que me olvides', 'Te necesito', 'Dame' y 'Por debajo de la mesa', que provocaron que varias parejas se abrazaran así como fans que suspiraron enamoradas.

Aunque el astro musical no hizo declaraciones, las miradas y sonrisas coquetas no faltaron, además de saludar a sus fans desde lejos y encantarlos con sus movimientos de cadera.

El amor floreció entre los sonorenses con canciones como 'No sé tú', 'Como yo te amé', 'Solamente una vez' y 'Todo y nada'.

Homenaje a Michael Jackson

Luis Miguel no estuvo 'solo' en el escenario. Al momento de cantar 'Sonríe', otro gran astro de la música internacional lo acompañó. Se trata de Michael Jackson, quien apareció en las pantallas mientras su voz se escuchaba interpretando el mismo tema en inglés 'Smile'.

Dueto con Frank Sinatra

Un dueto único fue el que se vivió en el escenario cuando la imagen del gran Frank Sinatra apareció en las pantallas del Estadio Héroe de Nacozari.

Una de las mayores inspiraciones en la carrera de Luis Miguel se hizo presente para cantar con el artista el tema 'Come Fly With Me'.

'Micky', como también lo conocen sus fans, miraba a la pantalla mientras su voz se mezclaba con el gran cantante de Big Band en un perfecto inglés y toda la energía que daba la alusión de que ambos estaban juntos.

Luis Miguel no dejó nunca decaer los ánimos. Durante su interpretación de 'Un hombre busca a una mujer', tomó un dron que volaba cerca del escenario para apuntarlo hacia el público y grabarlo él mismo mientras saludaba a sus fans y les sonreía divertido y alegre.

¡Se vive la fiesta mexicana!

Al terminar de interpretar 'Entrégate', comenzaron los primeros acordes de las trompetas, guitarras y violines. Con la bandera de México ondeándose en la pantalla, el Mariachi Vargas de Tecatlitlán.

Luis Miguel reapareció con camisa y pantalón negro para interpretar junto a ellos 'La fiesta del Mariachi'.

Pero la euforia llegó cuando cantó 'La Bikina', una de las canciones más importantes de su carrera y de las favoritas de su público, que unió a todos en un perfecto coro. Incluso al finalizar se disparó serpentina de color verde, blanco y rojo, para emular los colores de la bandera mexicana.

Este bloque de mariachi continuó con temas musicales como 'La media vuelta', que permitió al artista, junto a los músicos, hacer una reverencia ante los más de 20 mil asistentes al show.

Los éxitos de ayer y hoy no cesaron. Sonaron temas como 'No me puedes dejar así', 'La incondicional', 'Te propongo esta noche', 'Ahora te puedes marchar', 'La chica del bikini azul' e 'Isabel'.

Pero el gran cierre de la noche llegó con 'Cuando calienta el sol', misma canción que le da apodo al famoso cantante mexicano.

"¡Hermosillo! ¡Muchas gracias por todo!" , exclamó Luis Miguel antes de retirarse del escenario, mientras una ola de aplausos y ovaciones se escucharon por los siguientes dos minutos después de su partida.

Con el estruendo de sus fans que exclamaban su nombre, terminó el gran concierto de 'El Sol'.