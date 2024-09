Sasha Sökol actualiza sobre su demanda contra Luis de Llano

Desde el año pasado el productor fue sentenciado en dos instancias y actualmente, se está esperando la resolución definitiva.

Sasha Sökol fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde aprovechó para actualizar el estado de su demanda por daño moral contra Luis de Llano, luego de que el productor mencionara en una entrevista la relación que sostuvo con ella cuando tenía 14 años y él 39.

El productor apeló la sentencia que lo obligaba a disculparse públicamente, abstenerse de hablar del tema y pagar una indemnización a la ex integrante de Timbiriche.

Sökol detalló que desde el año pasado, De Llano fue sentenciado en dos instancias y actualmente, se está esperando la resolución definitiva.

“Yo confío (que las resoluciones) sea en base a la verdad, y que eso permita que se lleve a la condena. Sé que se va avanzando como debe de ser, y conforme a los tiempos de la ley mexicana” , mencionó la cantante de 54 años.

Sasha también confesó de dónde saca las fuerzas para que pueda continuar su lucha: "La verdad es la que me mantiene en la dirección en la que estoy. (...) El silencio no elimina el abuso, lo encubre, y yo he tratado, con lo que estoy haciendo, de ser congruente conmigo y con lo que yo necesito para poder sanar" .

Sasha Sökol también también fue cuestionada acerca de su postura sobre la Ley 'Manlio', la cual sería impulsada por el productor y que es una propuesta que busca defender la presunción de inocencia de los hombres acusados de violencia de género.

Al respecto, comentó que “las leyes deben apoyar a las personas, y siempre y cuando esa ley sirva para que no haya injusticias, me parece buena. Que una persona que cometió una injusticia la promocione, pues es un poco raro".

Por último, Sasha compartió que aún analiza la posibilidad de contar su historia: “Lo sigo pensando, he escrito mucho, por necesidad catártica personal, y no sé si esos escritos de estos años terminarán en un libro” .