Taylor Swift lanzó su nuevo álbum doble: “The Tortured Poets Department”

La cantautora había dejado pistas intrigantes con una misteriosa cuenta regresiva que culminó a las 2 a.m., horas antes del lanzamiento convencional de medianoche de "Tortured Poets".

Taylor Swift lanzó la segunda parte secreta de "The Tortured Poets Department", que en cuestión de minutos se convirtió en lo más comentando en redes sociales.

"Es una sorpresa de las 2 a.m.: 'The Tortured Poets Department' es un álbum DOBLE secreto", anunció Swift entusiasmada en su cuenta de Instagram.

"He escrito tanta poesía torturada en los últimos 2 años y quería compartirla toda con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Anthology. 17 canciones nuevas para ustedes".

Según explicó la propia autora en sus redes, el álbum es "una antología de nuevas obras que reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso a partes iguales".

Aunque no hay una explicación oficial por parte de la cantante, existe una teoría entre los fans que nunca fue desmentida en las redes --terreno en el que Swift se mueve como pez en el agua--, que señala que Alwyn, su ex, y los actores Paul Mescal y Andrew Scott tenían un chat grupal en WhatsApp llamado "The Tortured Man Club" (El Club del Hombre Torturado).

Lista de canciones de 'The Tortured Poets Department', nuevo disco de Taylor Swift

Fortnight

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!!

Guilty as Sin?

What's Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

The Manuscipt (Bonus Track)