Christian Nodal cuenta su experiencia quitando tatuajes de su rostro

A pesar de que el proceso aún no ha culminado, ya se pueden observar los cambios en el rostro del artista.

El reconocido cantante Christian Nodal, de tan sólo 24 años de edad, se encuentra atravesando una transformación física y emocional al emprender el proceso de eliminación de los tatuajes en su rostro. Esta audaz decisión surge de su deseo por que su próxima hija lo conozca con la 'cara limpia', libre de las marcas que llevó durante una etapa anterior de su vida.

La noticia fue dada a conocer por el propio Nodal, quien reveló su intención de despojarse de los tatuajes faciales que una vez representaron una parte de su historia personal. Aunque el cantante siempre ha tenido una fuerte afinidad por los tatuajes y planea abrir su propio estudio de tatuajes en Los Ángeles, está dispuesto a sacrificar esos símbolos visuales en favor de una buena conexión con su futura hija.

" En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes y voy a abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles, me gustaría que mi hija conozca mi cara. Esos tatuajes formaron parte de una etapa de mi vida que ya pasó. Siempre hago lo que nace del corazón ", expresó Nodal enn una entrevista en el programa venezolano "Escuela de Nada".

Doloroso proceso

El cantante sonorense comentó que la eliminación de sus tatuajes fue incluso más dolorosa que cuando se los hicieron, pero que la duración del proceso fue notablemente más corta. A pesar de que el proceso aún no ha culminado, ya se pueden observar los cambios en el rostro del artista.

Entre los tatuajes que Christian se ha hecho se encuentran la palabra "Beli", dedicada a su relación pasada con Belinda, la cual fue reemplazada por cartas de póker. Asimismo, la palabra "Utopía" ha sido transformada en un diseño de flores en proceso de eliminación. Otro tatuaje que ha sido modificado es el de los ojos de la cantante de "Sapito", que se ha transformado en un diseño de alas.

Además de su rostro, Nodal también lleva tatuajes en diferentes partes de su cuerpo, cada uno con su propio significado simbólico, desde la rosa de los vientos en su pecho hasta las estrellas que representan a su familia en su brazo.