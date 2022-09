Así fue el último concierto de Michael Jackson

El 10 de septiembre del 2001 Michael Jackson ofreció uno e los conciertos más grandes de la historia.

Se le llamó el Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration, porque era la forma en que el cantante más dominante en los 80 festejaba tres décadas de carrera. Poco se supo de ese concierto, que hoy cumple 21 años y que se convertiría en el último de su carrera, pues horas después la atención mediática se centró en el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, en el cual fallecieron cientos de personas.

El 10 de septiembre de 2001, el intérprete de "Thriller" estuvo acompañado por Slash, 'N Sync, Destiny's Child, Luther Vandross y Whitney Houston como parte de los festejos y cantó sus mejores canciones. Cuando comenzó el recital en el Madison Square Garden, Jackson ejecutó la que se considera una de sus mejores entradas a un escenario, vistiendo playera blanca, su tradicional pantalón negro con franjas a los lados y cargando un portafolios. Sobre un pequeño banco central, abrió el maletín, extrayendo de ahí su saco brilloso que se colocó a paso lento, el sombrero que había sido su sello y el guante blanco que se ajustó en la mano derecha.

Entre gritos ininteligibles del público, se colocó en el centro y comenzó a marcar movimientos que había popularizado y que al empezar una larga introducción de “Billie Jean”, explotó así como el "Moonwalk". Jackson tenía 43 años, de los cuales los últimos seis había estado alejado de la música por diversos motivos y era su retorno masivo. Aunque delgado, se notaba cierta pesadez en los pasos, pero eso no evitó que los presentes lloraran, gritaran en todo momento o se llevaran la mano a la boca durante toda la canción.

El éxito lo hizo comenzar a planear una gira de 50 presentaciones que al final no se concretó. El 2009 marcaría el gran retorno con "This is it". Pasó meses ensayando las rutinas y se veía en buena forma, lo que auguraba reverdecer los laureles. Pero no tuvo ninguna presentación, al morir el 25 de junio de 2009 a causa de una intoxicación de propofol, un analgésico intravenoso suministrado por Conrad Murray, su médico personal.

Otras giras en su carrera

Se estima que desde su infancia con los Jackson 5, Michael ofreció más de mil conciertos, aunque varios no eran documentados. Algunos de los más famosas presentaciones fueron las del Victory Tour, última gira con sus hermanos, durante el último semestre de 1984. Cerca de 3 millones de asistentes fueron registrados.

El Bad Tour, de sus primeras giras en solitario, superó las 100 presentaciones entre ellas una en el estadio inglés de Wembley, donde fue visto por medio millón de personas. El History Tour (1996-1997) fue confeccionado con más de 80 shows que dejaron una recaudación superior a los 160 millones de dólares.