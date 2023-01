Cómo detectar infieles como Piqué según la psicología: Rut Lovera

Un punto importante es que consideró que la persona que forma parte de un triángulo amoroso, llámese la o el amante, no tienen la culpa sino que la responsabilidad es de quien comete la infidelidad.

Recientemente se filtraron unas fotos en redes sociales en la que exponen una supuesta infidelidad por parte del actor Jorge Salinas hacia su esposa Elizabeth Álvarez. Los internautas rápidamente lo relacionaron con el tema de Piqué y Shakira, incluso algunos aseguraron que al actor también le gustaban los Casio. Esto por la estrofa en donde la colombiana dice que la amante de su exesposo es un Casio y ella un Rolex.

Por lo anterior, en entrevista la psicóloga Rut Lovera explicó que la infidelidad es una acción consciente y quien lo hace puede tener varios motivos como la insatisfacción en una relación, el sentimiento de rechazo o abandono, entre otros.

Aunque pueden ser diversas las razones por las que decidió serlo; se puede rescatar la relación si afronta su responsabilidad, va a terapia individual o en pareja y si realmente decide que lo mejor es cambiar.

¿Por qué las personas son infieles?

Es importante aclarar que la infidelidad se entiende como el abuso o al mal uso de la confianza que nos dio la otra persona. Por lo que alguien es infiel desde el momento en el que está coqueteando con otra persona a través de mensajes, es decir, no es necesario que exista una interacción física.

Esto es porque desde el momento que alguien decide estar en una relación de cualquier tipo; ya existe un compromiso emocional.

Aunque no existe como tal un motivo real o específico para ser infiel, pues cada persona es diferente, sí se pueden identificar cuatro razones principales:

Insatisfacción en la relación

Esto ocurre cuando nos damos cuenta que no es lo mismo el noviazgo que un matrimonio, porque ya no es lo mismo convivir a diario con esa persona y te vas dando cuenta de cosas que no te parecen o ya no te gustan tanto o también de cosas que ya no disfrutas hacer con tu pareja.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe un matrimonio perfecto y que todo se puede hablar para conocerse y aceptarse.

El sentimiento de rechazo o de abandono

Esto se da principalmente por la cuestión de los tiempos, es decir, cuando uno de los dos miembros tiene horarios de trabajo muy extensos y no le brinda la atención que la otra persona pide.

También ocurre en los matrimonios cuando el esposo siente que los hijos le robaron atención, o porque el hecho de tener hijos implica una mayor responsabilidad incluyendo los gastos.

Entonces, lo que se ocupaba en un viaje en pareja ahora se ocupa en los hijos, y así, distintos factores.

Cuando la persona no cubre tus necesidades

Esto puede estar relacionado con el punto anterior, pero les pasa a las personas que tienen expectativas muy altas de su pareja y al no tener lo que buscan en cuanto a estándares de belleza, económicos o de otro tipo; puede que lo busquen en otra persona.

Heridas de la infancia

Existe un estudio de la Universidad de Florida que sugiere que la persona que es infiel es por una especie de apego inseguro, esto ocurre cuando las relaciones que tuvieron en la infancia influyen en la forma en cómo se relacionan en una edad adulta.

Asimismo, tienden a llenar vacíos o quieren jugar un papel como de "salvador" porque pretenden ser la salvación en la vida de otra persona.

¿Las personas que son infieles tienen algún tipo de trastorno psicológico?

Hay personas que son infieles por adicción y se les denomina infieles patológicos porque no pueden controlar sus impulsos.

Pero esto no significa que la infidelidad en todos los casos se pueda justificar con este tipo de trastorno.

Lo que sí se podría considerar como algo generalizado es el trastorno psicológico postraumático que sufre la persona a la que le fueron infiel. En algunas ocasiones estas secuelas provocan ansiedad, depresión e incluso alteraciones de personalidad.

¿Cómo puede afrontar los hechos la persona a la que le fueron infiel?

Es importante enfatizar que se debe afrontar y no evitar, entonces lo mejor es hablar y aclarar las cosas con tu pareja, que no se sienta culpable por lo sucedido, que acepte los hechos, que aprenda a perdonar y sobre todo que acuda a terapia psicológica.

¿Qué opinas de que ahora se use a la marca Casio para señalar a una persona?

Considero que tras la polémica de Shakira y Piqué, además de la de Jorge Salinas, cualquier forma de minimizar a alguien es un tipo de violencia psicológica, por lo que repruebo este tipo de adjetivos.

Por último, la especialista recomendó buscar ayuda psicológica para tener salud emocional y saber cómo afrontar diversas situaciones que se consideren un obstáculo para avanzar en cualquier ámbito.